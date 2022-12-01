ذكرت وكالة الأنباء السعودية في وقت مبكر اليوم الخميس أن وزارة الدفاع وقعت مذكرة تفاهم مع شركة نافانتيا الإسبانية المملوكة للدولة أمس الأربعاء لبناء سفن قتالية للقوات البحرية الملكية السعودية.

وأضافت أن مذكرة التفاهم تهدف إلى "رفع مستوى جاهزية القوات البحرية الملكية السعودية لتعزيز الأمن البحري في المنطقة وحماية المصالح الحيوية والاستراتيجية للمملكة".

ووفقاً للاتفاق ستوطن الشركة الإسبانية "ما يصل إلى 100% من بناء السفن البحرية وتكامل الأنظمة القتالية وصيانة السفن، وبما يتماشى مع أهداف ورؤية المملكة 2030".

وحضر مراسم التوقيع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان ووزيرة الصناعة والتجارة والسياحة الإسبانية ماريا رييس ماروتو.

وتركز مذكرة التفاهم على دمج أنظمة القتال في السفن الجديدة وتصميم النظم وهندستها وتصميم الأجهزة وتطوير البرمجيات والاختبارات وأنظمة التحقق والنماذج الأولية والمحاكاة والنمذجة، بالإضافة إلى الدعم اللوجستي وتصميم برامج التدريب.

وأكد مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية خالد البياري أن مذكرة التفاهم هذه (..) بغرض رفع جاهزية القوات المسلحة واستدامة المنظومات وتوطين الصناعات العسكرية وتعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي".

ومن جانبه أكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية أحمد العوهلي "أن هذه المذكرة تعزز مسيرة التوطين في قطاع الصناعات العسكرية عبر تحقيق مستهدفات رؤية المملكة بتوطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري بحلول 2030".