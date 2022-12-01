هاجم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بشدّة الأربعاء خطة السلام المثيرة للجدل التي اقترحها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك لإنهاء الهجوم الروسي على أوكرانيا، داعياً المالك الجديد لموقع تويتر لزيارة بلده الغارق في الحرب لمعاينة الوضع على أرض الواقع.

وفي أكتوبر/تشرين الأول أثار ماسك جدلاً على تويتر باقتراحه خطة سلام بين روسيا وأوكرانيا تقوم خصوصاً على احتفاظ موسكو بالقرم، شبه الجزيرة الأوكرانية التي ضمّتها روسيا في 2014، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

كما يقوم مقترح ماسك على تنظيم استفتاءات جديدة في المناطق الأوكرانية الأربع التي ضمّتها روسيا إليها مؤخراً، وحصول أوكرانيا على وضع الدولة المحايدة.

وخلال مؤتمر عبر الفيديو نظّمته صحيفة نيويورك تايمز الأربعاء سخر زيلينسكي من اقتراح الملياردير الأمريكي، داعياً إياه لمعاينة الوضع على أرض الواقع في البلد الغارق بالحرب قبل أن يُطلق أحكاماً من بعيد.

وفي معرض تعليقه على مقترح ماسك قال زيلينسكي: "أعتقد أنه إما أنّ شخصاً ما لديه تأثير عليه وإمّا أنّه يستخلص استنتاجات من تلقاء نفسه".

وأضاف الرئيس الأوكراني مخاطباً الملياردير المثير للجدل: "إذا كنت تريد أن تفهم ما فعلته روسيا هنا تعال إلى أوكرانيا وشاهد كل شيء بنفسك، وبعدها تخبرني كيف يمكن إنهاء هذه الحرب ومَن بدأها ومتى يمكن أن تنتهي".