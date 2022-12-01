تعذر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للفاتيكان مساء الأربعاء بسبب “محاولات غير عادية للوصول إليه”، كما أعلن المكتب الإعلامي للكرسي الرسولي في هجوم إلكتروني على الأرجح نسبه سفير أوكرانيا إلى روسيا.

وقال ماتيو بروني مدير الإدارة الإعلامية للفاتيكان إن “التحقيقات الفنية جارية (نهاية اليوم) بسبب محاولات غير عادية للوصول إلى الموقع”.

وكان عدد كبير من المواقع الإلكترونية التابعة للفاتيكان متوقفة مساء الأربعاء وكذلك الموقع الرسمي الرئيسي “فاتيكان.فا” (vatican.va).

وفي مقابلة نشرتها المجلة اليسوعية الأمريكية “أمريكا” الاثنين تحدث البابا عن “الوحشية” التي تواجهها أوكرانيا في الهجوم الروسي، مشيراً خصوصا إلى الشيشانيين والبورياتيين.

وكتب سفير أوكرانيا في الفاتيكان أندري يوراش في تغريدة على تويتر: “الإرهابيون الروس يمسّون اليوم مواقع دولة الفاتيكان: أصبح الوصول إلى العديد من صفحات الإنترنت الخاصة ببنى عدة للكنيسة الرومانية غير ممكن!”.

وأضاف أن “القراصنة الروس يظهرون مرة أخرى الوجه الحقيقي للسياسة الروسية”، معتبراً أنه “رد على التصريحات الأخيرة” للبابا فرنسيس.