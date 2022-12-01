سياسة
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الأمم المتحدة تعتزم جمع مبلغ قياسي للمساعدات الإنسانية في 2023.. كم يبلغ؟
الأمم المتحدة تطلق نداءً لجمع 51.5 مليار دولار وهو مبلغ قياسي، للمساعدات الإنسانية في 2023 لإعانة 230 مليون شخص في 68 دولة. ولا تقدم المنظمة المساعدة للمحتاجين، إذ يتوقع أن يحتاج 339 مليون شخص في العالم إلى مساعدات طارئة العام المقبل.
الأمم المتحدة تعتزم جمع مبلغ قياسي للمساعدات الإنسانية في 2023.. كم يبلغ؟
وفق مسؤول الشؤون الإنسانية في المنظمة سيشهد عام 2023 أكبر برنامج إنساني على مستوى العالم / صورة: Reuters
1 ديسمبر 2022

أطلقت الأمم المتحدة الخميس نداءً من أجل جمع 51.5 مليار دولار وهو مبلغ قياسي، للمساعدات الإنسانية في 2023 لإعانة 230 مليون شخص في جميع أنحاء العالم.

وصرح مارتن غريفيث مسؤول الشؤون الإنسانية في المنظمة الدولية للصحفيين بأن "العام المقبل سيشهد أكبر برنامج إنساني" يجري إطلاقه على مستوى العالم.

وستحتاج الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة إلى 51.5 مليار دولار (49.6 مليار يورو) العام المقبل، لتمويل برامجها لمساعدة 230 مليون شخص من الأكثر ضعفاً في 68 دولة.

مع ذلك لا تقدم الأمم المتحدة المساعدة لجميع المحتاجين، إذ يتوقع أن يحتاج 339 مليون شخص في العالم إلى مساعدات طارئة العام المقبل، مقابل 274 مليوناً في 2022.

وقال غريفيث إن 339 مليون شخص "رقم ضخم ومحبط".

وأوضح آسفاً أن الاحتياجات الإنسانية التي بلغت ذروة في أعقاب جائحة كوفيد-19 لم تتضاءل منذ ذلك الحين.

وقال إن "الجفاف والفيضانات القاتلة تسببت في دمار (...) من باكستان إلى القرن الإفريقي، والحرب في أوكرانيا حولت جزءاً من أوروبا إلى ساحة معركة".

وأضاف أن "أكثر من 100 مليون شخص نزحوا في العالم"، مشيراً إلى أن كل هذا "يضاف إلى الدمار الذي ألحقه الوباء بالأكثر فقراً في العالم".

ويتوقع غريفيث أن يتبع عام 2023 مسار 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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