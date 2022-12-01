سياسة
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إضراب سائقي شاحنات كوريا الجنوبية يسبب خسارة 1.2 مليار دولار
قالت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس إن إضراب سائقي الشاحنات المستمر منذ 8 أيام أثر بشكل كبير على الإنتاج المحلي وتسببت بخسائر بقيمة 1.2 مليار دولار، في حين يطالب السائقون الحكومة بالتدخل للحصول على أجور أفضل مما يتقاضون.
إضراب سائقي شاحنات كوريا الجنوبية يسبب خسارة 1.2 مليار دولار
إضراب سائقي الشاحنات في كوريا الجنوبية يتسبب بخسارة 1.2 مليار دولار / صورة: Reuters
1 ديسمبر 2022

أكدت وزارة الصناعة في كوريا الجنوبية اليوم الخميس أن إضراب سائقي الشاحنات تسبب بخسائر بقيمة 1.6 تريليون وون (1.23 مليار دولار)، مع تزايد احتمالات استمرار الإضراب لفترة طويلة، في وقت تبتعد به الحكومة ونقابة سائقي الشاحنات عن منطقة الحلول الوسط في المفاوضات.

وزادت حدة الاضطرابات في سلسلة الإمدادات بالبلاد اليوم الخميس، وهو اليوم الثامن من الإضراب، مع انضمام أكثر من 20 ألف سائق وتأهب الحكومة لإصدار أوامر لمزيد منهم بالعودة إلى العمل.

وقالت الوزارة في بيان إن صناعات الأسمنت والصلب والسيارات وتكرير النفط تكبدت خسائر بقيمة 1.6 تريليون وون نتيجة عدم وصول الشحنات في غضون 7 أيام من بدء الإضراب الأسبوع الماضي.

وتشمل الشحنات العالقة 562600 طن من الصلب بقيمة 731.3 مليار، و6707 سيارات بقيمة 319.2 مليار وون، و259,238 كيلو لتر من المنتجات النفطية بقيمة 442.6 مليار وون.

ولم يتم تحديد موعد بعد لجولة قادمة من المفاوضات. وقال مصدران حضرا اجتماع أمس الأربعاء إن الأصوات تعالت بالصراخ خلال اللقاء بين ممثلي الحكومة ونقابة "تضامن سائقي شاحنات البضائع" المنظمة للإضراب.

وتقول الحكومة إنه لن يكون تمديد لنظام الحد الأدنى للأجور لسائقي الشاحنات لما بعد ثلاث سنوات أخرى، وهو شيء تقول النقابة إنه يجب أن يكون دائماً وينبغي التوسع فيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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