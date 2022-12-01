سياسة
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شرائح المخ.. ماسك يتوقع بدء التجارب على البشر في شركته نيورالينك
أعلن إيلون ماسك بدء التجارب على البشر باستخدام أداة لا سلكية تطوّرها شركته نيورالينك المتخصصة في صنع شرائح المخ، في غضون ستة أشهر، وقال إن أحد أوائل التطبيقات المستهدفة هو استعادة البصر. وكانت نيورالينك أجرت تجاربها على الحيوانات في الأعوام الماضية.
شرائح المخ.. ماسك يتوقع بدء التجارب على البشر في شركته نيورالينك
إيلون ماسك يقف بجانب الروبوت الجراحي في أثناء عرض نيورالينك - أرشيفية / صورة: AFP
1 ديسمبر 2022

قال إيلون ماسك الأربعاء إن من المتوقع بدء التجارب على البشر باستخدام أداة لا سلكية تطورها شركته نيورالينك المتخصصة في صنع شرائح المخ، في غضون ستة أشهر، مضيفاً أن أحد أوائل التطبيقات المستهدفة هو استعادة البصر.

وتطوّر الشركة وصلات شريحة للمخ تقول إنها قد تعيد للمرضى المصابين بإعاقات، القدرة على الحركة والتواصل. وأجرت نيورالينك تجاربها على الحيوانات في الأعوام القليلة الماضية، وتسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية لبدء التجارب على البشر.

وقال ماسك إن أول تطبيقين مستهدفين في التجارب على البشر باستخدام أداة نيورالينك سيكونان استعادة البصر وإتاحة الحركة لعضلات الأشخاص العاجزين عن ذلك.

وأضاف: "ولو لم يكن الشخص مبصراً قط، كأنْ يُولَد أعمى، نعتقد أننا ما زلنا نستطيع إعادة البصر له".

وفي آخر عرض تقديمي عامّ لشركة نيورالينك قبل أكثر من عام، عرضت تجربة على قرد نجح في لعب واحدة من ألعاب الكمبيوتر عبر التفكير بمفرده بفعل شريحة مخ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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