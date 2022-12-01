قال إيلون ماسك الأربعاء إن من المتوقع بدء التجارب على البشر باستخدام أداة لا سلكية تطورها شركته نيورالينك المتخصصة في صنع شرائح المخ، في غضون ستة أشهر، مضيفاً أن أحد أوائل التطبيقات المستهدفة هو استعادة البصر.

وتطوّر الشركة وصلات شريحة للمخ تقول إنها قد تعيد للمرضى المصابين بإعاقات، القدرة على الحركة والتواصل. وأجرت نيورالينك تجاربها على الحيوانات في الأعوام القليلة الماضية، وتسعى للحصول على موافقة الجهات التنظيمية الأمريكية لبدء التجارب على البشر.

وقال ماسك إن أول تطبيقين مستهدفين في التجارب على البشر باستخدام أداة نيورالينك سيكونان استعادة البصر وإتاحة الحركة لعضلات الأشخاص العاجزين عن ذلك.

وأضاف: "ولو لم يكن الشخص مبصراً قط، كأنْ يُولَد أعمى، نعتقد أننا ما زلنا نستطيع إعادة البصر له".

وفي آخر عرض تقديمي عامّ لشركة نيورالينك قبل أكثر من عام، عرضت تجربة على قرد نجح في لعب واحدة من ألعاب الكمبيوتر عبر التفكير بمفرده بفعل شريحة مخ.