على مدى سنوات طويلة كانت العلاقة معقدة بين الحكومات الإسرائيلية واليهود الأمريكيين، لكن محللين يقولون إن تشكيل حكومة يمينية متشددة في تل أبيب ينذر بجعل العلاقة أشد تعقيداً.

واستناداً إلى معطيات رسمية فإن أكثر من 6 ملايين يهودي يعيشون في الولايات المتحدة، فيما ينتشر بضع مئات الآلاف في دول عدة حول العالم.

ولطالما انتقد الرئيس السابق دونالد ترمب دعم اليهود الأمريكيين لمنافسه في الحزب الديمقراطي، رغم كل ما قدّمه لإسرائيل بما في ذلك نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

اليمين يفرق

يرى محللون إسرائيليون إن تشكيل حكومة برئاسة نتنياهو مدعومة من اليمين المتشدد ستعمّق الفجوة بين تل أبيب واليهود الأمريكيين.

الحاخام والمحلل الإسرائيلي إلحنان ميلر قال: "التحرك نحو اليمين في السنوات الماضية في إسرائيل خلق نوعاً من الفرق بين يهود إسرائيل ويهود الولايات المتحدة".

وأضاف لوكالة الأناضول: "نصف اليهود يعيشون في إسرائيل والنصف الآخر تقريباً في أمريكا، إضافة إلى اليهود في أوروبا وغيرها من الدول".

ولفت ميلر إلى أن "اليهود الأمريكيين في معظمهم ليبراليون ويُحسبون على المعسكر الليبرالي المتقدم واليساري في السياسة الداخلية الأمريكية، وهذا خلق نوعاً من الفجوة بينهم وبين أقربائهم هنا بإسرائيل".

وتابع: "المخاوف لدى اليهود الأمريكيين تخصّ إمكانية التجنس في إسرائيل، فاليوم توجد إمكانية للتجنيس التلقائي حال وجود جدّ أو جدة يهودية لمقدم الطلب، ولكن توجد تهديدات من الأحزاب اليمينية بتغيير هذه القوانين واعتبار أن اليهودي هو فقط من له أم أو أب يهودي".

وأضاف: "هذا من شأنه أن يقلل عدد اليهود الحاليين الذين يمكنهم التقدّم بطلبات الحصول على جنسية، ما يحرم العديد من اليهود خارج إسرائيل الجنسية، بخاصة في روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة".

وأردف بأن "هذه الفئة من اليهود لا يُعتبرون يهوداً حسب الشريعة اليهودية، ولكن إسرائيل تعتبرهم يهوداً لأغراض التجنيس، وهو ما يتسبب بقلق كبير لديهم".

تحديات مؤثرة

من جهته أوضح المحلل الإسرائيلي أنشيل بيففر أن "العلاقة بين بنيامين نتنياهو واليهود الأمريكيين الليبراليين كانت متوترة في كثير من الأحيان، لكنه لم يسعَ قط إلى قطع العلاقات، ومع ذلك فإن شركاءه بالتحالف لديهم أفكار أخرى، وقد يكون عاجزاً عن وقفهم".

وكتب في مقال بصحيفة هآرتس" الإسرائيلية: "لأول مرة على الإطلاق يبدو أن إسرائيل على وشك أن تكون لديها حكومة فيها غالبية مستعدة لا فقط للمخاطرة بالعلاقات بين أكبر مجتمعين يهوديين في التاريخ، بل سيكونون في الواقع سعداء للغاية بقطع هذه الروابط تماماً".

وأضاف: "النغمة السائدة للائتلاف الحاكم الإسرائيلي القادم هي: اللعنة عليكم، لليهود الأمريكيين وفي الشتات بشكل عام".

وتابع: "توجد موجة تقودها شخصيات مثل زعيم الصهيونية الدينية بتسلئيل سموتريتش والنائب من حزب الليكود ذي النفوذ المتزايد شلومو كرهي الذين قدموا اقتراحين لإلغاء البند الذي يسمح لأحفاد الجدّ اليهودي بالهجرة إلى إسرائيل".

وأشار بيففر إلى أن "مطالب شركاء نتنياهو في الائتلاف بالقفز على حكم محكمة العدل الإسرائيلية الذي اعترف بالإصلاح والتحولات المحافظة إلى اليهودية وإلغاء بند الحفيد جزء من تحرّك أوسع لإنهاء العلاقات الرسمية لإسرائيل مع أيّ مجتمع أو فرد يهوديّ غير أرثوذكسي، وبعبارة أخرى غالبية اليهود الأمريكيين وبقية الشتات".

معارضة أمريكية

كما ستجد الحكومة الإسرائيلية القادمة نفسها في خلاف مع منظمات يهودية في الولايات المتحدة الأمريكية تعارض الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

ومن بين هذه المنظمات "جي ستريت" و"أمريكيون من أجل السلام الآن" وغيرهما عشرات.

وعشية الانتخابات الإسرائيلية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم قالت جمعية "أمريكيون من أجل السلام الآن" في تغريدات على تويتر: "نعم أجرت إسرائيل انتخابات ديمقراطية، لكن هذا لا يعني أن هذه الحكومة مثل أي حكومة سابقة، إنها ليست كذلك".

وأضافت أن "الحكومة القادمة تشمل أحزاباً وقادة (يكاد يكون مؤكداً أنهم سيحصلون على حقائب وزارية رئيسية) عنصريين بلا خجل ومعادين للمثليين ويكنّون الكراهية للأجانب وعنيفين".

وتابعت: "لن نلتقي بن غفير، لن نلتقي سموتريتش، لن نلتقي ممثلي الحكومة التي يخدمون فيها، نحن نقولها بصوتٍ عالٍ وواضح، لأن الوقت الحالي ليس الوقت المناسب للتظاهر بأنّ كل شيء على ما يرام وأن هذه الحكومة ستكون على ما يرام".

وكان زعيم "القوة اليهودية" اليميني المتشدد إيتمار بن غفير توصّل إلى اتفاق مع "الليكود" بزعامة نتنياهو لتولّي حقيبة الأمن القومي في الحكومة القادمة.

كما يطالب زعيم "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالحصول على حقيبة الدفاع أو المالية في الحكومة القادمة.