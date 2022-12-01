سياسة
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بسبب ارتفاع الأسعار.. نيويورك وسنغافورة على رأس مدن العالم الأكثر غلاءً
تصدرت نيويورك للمرة الأولى ترتيب أغلى مدن العالم مناصفة مع سنغافورة بتقرير نشرته مجلة الإيكونوميست البريطانية. وحلت نيويورك وسنغافورة محل تل أبيب، العصب الاقتصادي لإسرائيل والتي تصدرت الترتيب العام الماضي.
بسبب ارتفاع الأسعار.. نيويورك وسنغافورة على رأس مدن العالم الأكثر غلاءً
ارتفعت الأسعار بالعملة المحلية بنسبة 8.1% كمتوسط على أساس سنوي في 172 مدينة كبرى في العالم / صورة: Reuters
1 ديسمبر 2022

تصدرت نيويورك للمرة الأولى ترتيب أغلى مدن العالم مناصفة مع سنغافورة المعتادة على أن تشغل المرتبة الأولى، بسبب أزمة ارتفاع كلفة المعيشة عالمياً، حسب ما أوردت مجلة الإيكونوميست.

وجاء في تقرير عام 2022 حول كلفة المعيشة الذي نشرته المجلة البريطانية الخميس أن "الأسعار ارتفعت بنسبة 8.1% كمتوسط على أساس سنوي (بالعملة المحلية) في 172 مدينة كبرى في العالم، وهي أكبر زيادة تسجل منذ 20 سنة على الأقل".

هذا الارتفاع يعكس خصوصاً تأثير "الحرب في أوكرانيا والقيود المستمرة المرتبطة بالوباء التي تعطل سلاسل التوريد" وتمس بشكل خاص "الطاقة والغذاء".

وحلت نيويورك وسنغافورة -الدولة المدينة على رأس الترتيب للمرة الثامنة خلال عشر سنوات- محل تل أبيب، العصب الاقتصادي لإسرائيل والتي تصدرت الترتيب العام الماضي.

ودفعت قوة الدولار في الأشهر الأخيرة باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات المدن الأمريكية إلى أعلى المراتب في التصنيف، لأن هذا يحدث بعد تحويل الأسعار إلى العملة الأمريكية، بالتالي فإن ارتفاعه يؤدي تلقائياً إلى أسعار منخفضة أكثر خارج الولايات المتحدة.

هكذا بلغت لوس أنجلوس المرتبة الرابعة وسان فرانسيسكو المركز الثامن.

وشهدت موسكو وسان بطرسبرغ ارتفاعاً في الأسعار وقفزتا في التصنيف العالمي، فوصلت العاصمة الروسية إلى المرتبة 37 تحت أثر العقوبات الغربية وسوق الطاقة المزدهر الذي يدعم الروبل كما قالت الإيكونوميست.

لكن معظم المدن الأوروبية الأخرى تتراجع إذ أثرت أزمة الطاقة والاقتصادات الضعيفة على اليورو والعملات المحلية. وهكذا فقدت باريس أربعة مراكز لتصل إلى المرتبة التاسعة، فيما تراجعت ليون 34 مرتبة لتصل إلى المرتبة 90.

ارتفاع الأسعار كان الأسرع في الوقود، إذ ارتفع بنسبة 22% بالعملة المحلية، وصاحبه أيضاً ارتفاع في أسعار الكهرباء والغذاء والمواد الأساسية.

في المقابل بقيت أسعار الأنشطة الترفيهية معتدلة، "ما يعكس ضعف الطلب إذ يركز المستهلكون نفقاتهم على السلع الأساسية"، حسب الإيكونوميست التي تستند إلى نتائج دراسة أجرتها بين 16 أغسطس/آب و16 سبتمبر/أيلول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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