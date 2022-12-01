قالت صحيفة "إلموندو" الإسبانية إن ثلاثة طرود "متفجرة" وصلت إلى مكتب رئيس الوزراء ومبنى وزارة الدفاع وقاعدة توريخون دي أردوز الجوية العسكرية.

وذكرت الصحيفة الخميس، أن مكتب رئيس الوزراء، بيدرو سانشيز، ووزارة الدفاع وقاعدة توريخون دي أردوز الجوية العسكرية في العاصمة مدريد، وصلت إليها اليوم الخميس ثلاثة طرود تحوي أجهزة "متفجرة".

وأشارت الصحيفة إلى أن الطرود "تشبه" الرسائل التي وصلت أمس الأربعاء إلى السفارة الأوكرانية في مدريد وشركة "سرقسطة" التي ترسل قاذفات صواريخ إلى القوات الأوكرانية.

وقال كاتب الدولة لشؤون الأمن بوزارة الداخلية الإسبانية رافائيل بيريز، إن "محتويات جميع الطرود في الحالات الخمس متشابهة"، وفق الصحيفة.

وأوضح بيريز في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة أن الطرود تحوي "مواد حارقة محلية الصنع".

والأربعاء، أصيبت موظفة في السفارة الأوكرانية لدى مدريد بجروح طفيفة بعد انفجار رسالة مفخخة، حسب الشرطة الإسبانية.

وإثر الحادثة، فرضت الشرطة الإسبانية طوقاً أمنياً حول السفارة الواقعة في منطقة سكنية قريبة من المدرسة الفرنسية في مدريد.