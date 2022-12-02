سياسة
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بعمق 2200 متر.. تركيا تعلن إنزال أول خزان للغاز الطبيعي إلى البحر الأسود
أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية إنزال أول خزان توزيع للغاز الطبيعي إلى قاع البحر الأسود في حقل "سقارية". وتتمثل مهمة الخزان في تجميع غاز البحر الأسود من الآبار ومن ثم ربطه بخط الأنابيب الرئيسي الواصل إلى المرافق المخصصة في البر.
بعمق 2200 متر.. تركيا تعلن إنزال أول خزان للغاز الطبيعي إلى البحر الأسود
بعمق 2200 متر.. تركيا تعلن إنزال أول خزان للغاز الطبيعي إلى البحر الأسود. / صورة: AA
2 ديسمبر 2022

أعلنت وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية إنزال أول خزان توزيع للغاز الطبيعي إلى قاع البحر الأسود في حقل "سقارية".

وحسب بيان نشرته الوزارة الخميس، يبلغ وزن الخزان المسمى "بجناك" 280 طناً، وجرى إنزاله إلى عمق 2200 متر تحت سطح البحر.

وأكد البيان أن خزان توزيع الغاز الطبيعي نُقل من ميناء فيليوس المطل على ساحل ولاية زونغولداك (شمال) إلى حقل سقارية في عرض البحر.

وتتمثل مهمة الخزان في تجميع غاز البحر الأسود من الآبار ومن ثم ربطه بخط الأنابيب الرئيسي الواصل إلى المرافق المخصصة في البر.

وكشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز في البيان عن انتهاء 85% من أعمال بناء منشأة فيليوس لمعالجة الغاز الطبيعي.

وأشار الوزير دونماز إلى انتهاء 65% من الأعمال المستمرة في مياه البحر ضمن نطاق حقل سقاريه بمشاركة العديد من السفن.

وفي أغسطس/ آب 2021 أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان، أن سفينة التنقيب "الفاتح" اكتشفت أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد في موقع "تونا 1"، باحتياطي 320 مليار متر مكعب قبالة سواحل ولاية زونغولداك، ليعلن لاحقاً ارتفاع التقديرات بعد اكتشاف 85 مليار متر مكعب إضافية من الغاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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