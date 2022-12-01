سياسة
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مناطق باردة ومظلمة.. تعطل 40% من شبكة الكهرباء الأوكرانية جراء القصف الروسي
قالت شركة الكهرباء الأوكرانية الخاصة DTEK في بيان إن روسيا "دمرت 40% من نظام الطاقة الأوكراني بهجمات صاروخية، مشيرة إلى أن توجيه ضربات روسية جديدة يهدد بتدهور وضع الكهرباء أكثر والتسبب بأزمة لاجئين جديدة في الشتاء.
مناطق باردة ومظلمة.. تعطل 40% من شبكة الكهرباء الأوكرانية جراء القصف الروسي
"مناطق باردة ومظلمة".. تعطل 40% من شبكة الكهرباء الأوكرانية جراء القصف الروسي. / صورة: Reuters
1 ديسمبر 2022

ما زال نحو 40% من شبكة الكهرباء الأوكرانية معطلاً الخميس، بعد أسبوع من الضربات الروسية على البنية التحتية للطاقة، وفق شركة الكهرباء الأوكرانية الخاصة DTEK، مع استمرار العمل على إصلاحها.

وقالت الشركة في بيان على موقع تلجرام "دمرت روسيا 40% من نظام الطاقة الأوكراني بهجمات صاروخية. وقُتل وجُرح العشرات من عمال الطاقة".

بعد تكبدها خسائر عسكرية على الأرض، بدأت روسيا في استهداف منشآت الطاقة الأوكرانية في أكتوبر/تشرين الأول ما تسبب بأضرار جسيمة وبنقص حاد في الكهرباء يعاني منه ملايين الأوكرانيين كل يوم.

في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، تركت الضربات الكثيفة على هذه المواقع مناطق بأكملها باردة ومظلمة، بما في ذلك العاصمة كييف.

ويهدد توجيه ضربات روسية جديدة بتدهور وضع الكهرباء أكثر والتسبب بأزمة لاجئين جديدة في الشتاء.

وقالت شركة DTEK "يقوم مهندسو الكهرباء بكل ما هو ممكن ومستحيل لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة"، مشيرة إلى أن فرقها الفنية تعمل "ليل نهار" لإصلاح البنى التحتية بسرعة.

كما قالت الشركة الخاصة إنها "تفعل كل ما بوسعها لتوفير الكهرباء في كل منزل في كييف مرة أو مرتين على الأقل" في اليوم.

وللحصول على القليل من الضوء أو الحرارة خلال فترات انقطاع الكهرباء اليومية، يتعين على الأوكرانيين اللجوء إلى حلول بديلة ولا سيما استخدام الشموع أو المولدات التي تؤدي في بعض الأحيان إلى حرائق عرضية مميتة.

وقالت أجهزة الإسعاف الأوكرانية، الأربعاء، إن تسعة أشخاص قُتلوا وأصيب ثمانية بجروح في حرائق الثلاثاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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