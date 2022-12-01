سياسة
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أقار: نواصل مكافحة الإرهاب شمالي سوريا وطلبنا من واشنطن الوفاء بتعهداتها
قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار إن "الأمريكيين طلبوا منا إعادة دراسة العملية العسكرية المحتملة ضد الإرهاب شمالي سوريا، وفي المقابل طلبنا منهم الوفاء بتعهداتهم".
أقار: نواصل مكافحة الإرهاب شمالي سوريا وطلبنا من واشنطن الوفاء بتعهداتها
أقار: الجيش التركي يواصل بكل حزم وتصميم كفاحه ضد الإرهاب بهدف ضمان أمن شعبه وحدود بلاده / صورة: AA
1 ديسمبر 2022

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عن أن واشنطن طلبت إعادة دراسة العملية العسكرية المحتملة ضد الإرهاب شمالي سوريا، وأن أنقرة طلبت في المقابل الوفاء بالتعهدات المقدمة لها.

وقال أقار في تصريحات صحفية الخميس، إن الجيش التركي يواصل بكل حزم وتصميم كفاحه ضد الإرهاب بهدف ضمان أمن شعبه وحدود بلاده في إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس، وبما يتوافق مع احترام وحدة تراب وسيادة جيرانها.

وأشار أقار إلى أن تنظيم "PKK/YPG" زاد من استفزازاته وهجماته بهدف زعزعة السلام والاستقرار شمالي سوريا.

وتابع: "الأمريكيون طلبوا منا إعادة دراسة العملية العسكرية المحتملة ضد الإرهاب شمالي سوريا وفي المقابل طلبنا منهم الوفاء بتعهداتهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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