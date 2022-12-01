بدأ اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، الخميس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

ويعد الاجتماع الأخير هذا العام وسيناقش العديد من الملفات الخاصة بالأمن القومي إضافة إلى عدة ملفات إقليمية ودولية.

وعلى قائمة أجندة الاجتماع، سيتناول المجلس ملف عملية "المخلب-السيف" في شمالي سوريا والعراق وسيجري تقييمات متعددة الجوانب بخصوص العملية البرية المحتملة.

كما ستجري مناقشة الإجراءات الإضافية التي يجب اتخاذها في مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل PKK/YPG و تنظيم داعش الإرهابي ومنظمة كولن الإرهابية.

وستكون الحرب الروسية الأوكرانية على جدول أعمال آخر للاجتماع. من أجل ضمان السلام بين البلدين، وستتم مناقشة الاتصالات التي أجراها كل من أردوغان وطاقمه.

كما سيناقش المجلس الحرب الروسية-الأوكرانية والاتصالات التي أجراها أردوغان لضمان السلام بين البلدين.

وسيتطرق المجلس إلى قضية الاستفزازات اليونانية في بحر إيجه و سيجري تبادل الآراء حول الخطوات الواجب اتخاذها ضد اليونان التي تواصل تسليح الجزر في بحر إيجه.

وسيتناول الاجتماع المباحثات بخصوص مذكرة التفاهم الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

بالإضافة إلى ذلك، ستُجرى تقييمات حول آخر التطورات في قبرص والعراق وليبيا والقوقاز.