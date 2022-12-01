سياسة
2 دقيقة قراءة
برئاسة أردوغان.. بدء اجتماع مجلس الأمن القومي التركي
يناقش اجتماع مجلس الأمن القومي التركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان العديد من الملفات المتعلقة بالأمن التركي، إضافة إلى عدة ملفات إقليمية ودولية.
برئاسة أردوغان.. بدء اجتماع مجلس الأمن القومي التركي
اجتماع مجلس الأمن القومي التركي برئاسة أردوغان / صورة: AA
1 ديسمبر 2022

بدأ اجتماع مجلس الأمن القومي التركي، الخميس، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، في العاصمة أنقرة.

ويعد الاجتماع الأخير هذا العام وسيناقش العديد من الملفات الخاصة بالأمن القومي إضافة إلى عدة ملفات إقليمية ودولية.

وعلى قائمة أجندة الاجتماع، سيتناول المجلس ملف عملية "المخلب-السيف" في شمالي سوريا والعراق وسيجري تقييمات متعددة الجوانب بخصوص العملية البرية المحتملة.

كما ستجري مناقشة الإجراءات الإضافية التي يجب اتخاذها في مكافحة التنظيمات الإرهابية مثل PKK/YPG و تنظيم داعش الإرهابي ومنظمة كولن الإرهابية.

وستكون الحرب الروسية الأوكرانية على جدول أعمال آخر للاجتماع. من أجل ضمان السلام بين البلدين، وستتم مناقشة الاتصالات التي أجراها كل من أردوغان وطاقمه.

كما سيناقش المجلس الحرب الروسية-الأوكرانية والاتصالات التي أجراها أردوغان لضمان السلام بين البلدين.

وسيتطرق المجلس إلى قضية الاستفزازات اليونانية في بحر إيجه و سيجري تبادل الآراء حول الخطوات الواجب اتخاذها ضد اليونان التي تواصل تسليح الجزر في بحر إيجه.

وسيتناول الاجتماع المباحثات بخصوص مذكرة التفاهم الثلاثية بين تركيا والسويد وفنلندا بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

بالإضافة إلى ذلك، ستُجرى تقييمات حول آخر التطورات في قبرص والعراق وليبيا والقوقاز.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us