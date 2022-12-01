أكد الكرملين الخميس، أن أي محكمة تتأسس لملاحقة روسيا قضائياً بشبهة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا ستفتقر إلى الشرعية ولن تحظى باعتراف موسكو، بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي أنه يسعى إلى إقامة محكمة من هذا القبيل.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين الخميس: "بالنسبة إلى المساعي الرامية إلى تأسيس نوع من المحاكم، لن يكون لها أي شرعية ولن نقبلها وسندينها".

وأضاف أن المحققين الروس يؤدون عملاً "دقيقاً" لتوثيق "جميع جرائم نظام كييف" في أوكرانيا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي الأربعاء أنه سيعمل على إقامة محكمة خاصة للنظر في "جرائم العدوان الروسي" في أوكرانيا، وهو ما يتطلب تحقيقه دعماً دولياً واسعاً.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد طالب مراراً بإنشاء محكمة مماثلة، وكذلك طالبت دول البلطيق.