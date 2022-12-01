فاز المنتخب المغربي على نظيره الكندي بهدفين مقابل هدف، الخميس، في ملعب "الثمامة" في العاصمة القطرية ضمن تصفيات دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وأصبح المغرب الممثل العربي الوحيد في نهائيات قطر عقب خروج مبكر لقطر صاحبة الأرض وتونس والسعودية.

ورفع المغرب رصيده إلى سبع نقاط من فوزين وتعادل، مقابل خمس نقاط لكرواتيا التي تعادلت مع بلجيكا في التوقيت ذاته دون أهداف.

وغادرت بلجيكا، المصنفة الثانية عالمياً وصاحبة المركز الثالث في نسخة 2018، المسابقة مبكراً بأربع نقاط، فيما تعرضت كندا متذيلة الترتيب لثلاث هزائم.

وكان التعادل يكفي أبناء المدرب وليد الركراكي للتأهل، وحسموا المهمة سريعاً بتسجيل هدفين في أول 23 دقيقة عبر حكيم زياش ويوسف النصيري.