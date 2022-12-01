سياسة
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لأول مرة منذ 36 عاماً.. المغرب يتأهل لـ"الـ16" متصدراً مجموعته بأداء تاريخي
فاز المنتخب المغربي على نظيره الكندي بهدفين مقابل هدف في ملعب "الثمامة" في العاصمة القطرية ضمن تصفيات دور المجموعات بمونديال قطر 2022. ورفع المغرب رصيده إلى سبع نقاط من فوزين وتعادل، مقابل خمس نقاط لكرواتيا التي تعادلت مع بلجيكا دون أهداف.
لأول مرة منذ 36 عاماً.. المغرب يتأهل لـ"الـ16" متصدراً مجموعته بأداء تاريخي
فوز وتأهل تاريخي.. أسود الأطلس تتأهل لدور الـ16 مع إقصاء بلجيكا / صورة: AA
1 ديسمبر 2022

فاز المنتخب المغربي على نظيره الكندي بهدفين مقابل هدف، الخميس، في ملعب "الثمامة" في العاصمة القطرية ضمن تصفيات دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وأصبح المغرب الممثل العربي الوحيد في نهائيات قطر عقب خروج مبكر لقطر صاحبة الأرض وتونس والسعودية.

ورفع المغرب رصيده إلى سبع نقاط من فوزين وتعادل، مقابل خمس نقاط لكرواتيا التي تعادلت مع بلجيكا في التوقيت ذاته دون أهداف.

وغادرت بلجيكا، المصنفة الثانية عالمياً وصاحبة المركز الثالث في نسخة 2018، المسابقة مبكراً بأربع نقاط، فيما تعرضت كندا متذيلة الترتيب لثلاث هزائم.

وكان التعادل يكفي أبناء المدرب وليد الركراكي للتأهل، وحسموا المهمة سريعاً بتسجيل هدفين في أول 23 دقيقة عبر حكيم زياش ويوسف النصيري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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