أشاد النجم الألماني المعتزل دولياً مسعود أوزيل، ذو الأصول التركية، باستضافة قطر بطولة كأس العالم 2022، وعبّر عن سعادته بوجوده في قطر لحضور البطولة، وذلك بعد أيام قليلة من رفع صورته في المدرجات خلال مباراة ألمانيا وإسبانيا.

ونشر أوزيل على حسابه في تويتر وصفحته الشخصية على موقع إنستغرام، اليوم الخميس، صورة له من أحد ملاعب البطولة، وعلّق عليها بالقول: "من الرائع أن أكون في قطر من أجل كأس العالم، شكراً على حسن الضيافة والتنظيم المثالي، ويسعدني أن أكون هنا دائماً، وكل التوفيق لقطر فيما تبقى من البطولة".

وقبل أيام، رفع عدد من المشجعين في قطر صوراً لأوزيل، واضعين أيديهم على أفواههم، لتذكير ألمانيا بـ"العنصرية" التي تَعرَّض لها اللاعب الدولي ذو الأصول التركية قبل أن يعلن اعتزاله على المستوى الدولي.

وجاءت طريقة الاحتجاج هذه ردّاً على تكميم لاعبي المنتخب الألماني أفواههم بأيديهم في أثناء التقاط الصورة التذكارية للمباراة التي خسروها أمام اليابان الأربعاء، احتجاجاً على منع الاتحاد الدولي "فيفا" قادة المنتخبات من وضع "الشارة الملونة" الداعمة للمثلية.

والنجم أوزيل (34 عاماً) ألماني من أصل تركي، لعب مع المنتخب الألماني وحقّق معه بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل، كما لعب لفريق ريال مدريد الإسباني وأرسنال الإنكليزي وفاز معهما بعدة بطولات.

وفي 2018 أعلن أوزيل اعتزاله اللعب على المستوى الدولي، بسبب غياب دعم الاتحاد الألماني لكرة القدم، و"البروباغندا اليمينية المتطرفة" في الإعلام الألماني ضده، فضلاً عن معاملته "بعنصرية"، بعد ظهوره في صورة مع الرئيس أردوغان في مايو/أيار الماضي.