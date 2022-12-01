توجه نجم المنتخب المغربي سفيان بوفال عقب انتهاء المباراة التاريخية إلى والدته في المدرجات ليشاركها الاحتفال بفوز أسود الأطلس على المنتخب الكندي.

وأهدى بوفال قميصه إلى والدته احتفالاً بفوز المنتخب المغربي على نظيره الكندي بهدفين مقابل هدف، الخميس، في ملعب "الثمامة" في العاصمة القطرية ضمن تصفيات دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وأصبح المغرب الممثل العربي الوحيد في نهائيات قطر عقب خروج مبكر لقطر صاحبة الأرض وتونس والسعودية.

ورفع المغرب رصيده إلى سبع نقاط من فوزين وتعادل، مقابل خمس نقاط لكرواتيا التي تعادلت مع بلجيكا في التوقيت ذاته دون أهداف.