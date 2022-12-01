سياسة
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صور حصرية لـTRT عربي | اللاعب المغربي سفيان بوفال يحتفل مع والدته بالمدرجات
توجه نجم المنتخب المغربي سفيان بوفال عقب انتهاء المباراة التاريخية إلى والدته في المدرجات ليشاركها الاحتفال بفوز أسود الأطلس على المنتخب الكندي. وأصبح المغرب الممثل العربي الوحيد في نهائيات قطر عقب خروج مبكر لقطر صاحبة الأرض وتونس والسعودية.
صور حصرية لـTRT عربي | اللاعب المغربي سفيان بوفال يحتفل مع والدته بالمدرجات
في مشهد مؤثر.. لاعب المنتخب المغربي سفيان بوفال يحتفل مع والدته بالمدرجات. / صورة: TRT Arabi
1 ديسمبر 2022

توجه نجم المنتخب المغربي سفيان بوفال عقب انتهاء المباراة التاريخية إلى والدته في المدرجات ليشاركها الاحتفال بفوز أسود الأطلس على المنتخب الكندي.

وأهدى بوفال قميصه إلى والدته احتفالاً بفوز المنتخب المغربي على نظيره الكندي بهدفين مقابل هدف، الخميس، في ملعب "الثمامة" في العاصمة القطرية ضمن تصفيات دور المجموعات بمونديال قطر 2022.

وأصبح المغرب الممثل العربي الوحيد في نهائيات قطر عقب خروج مبكر لقطر صاحبة الأرض وتونس والسعودية.

ورفع المغرب رصيده إلى سبع نقاط من فوزين وتعادل، مقابل خمس نقاط لكرواتيا التي تعادلت مع بلجيكا في التوقيت ذاته دون أهداف.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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