سياسة
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تقرير لـTRT عربي يحصد المرتبة الأولى في جائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية
حصد تقرير "نقص العمالة الماهرة يتسبب في تأخير مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية في الضفة الغربية" الذي أعدّه مراسل TRT عربي في الضفة الغربية المحتلة إبراهيم خلف للنشرة الاقتصادية المرتبة الأولى للصحافة الاقتصادية، فئة الصحافة المرئية.
تقرير لـTRT عربي يحصد المرتبة الأولى في جائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية
تقرير اقتصادي لقناة TRT عربي يفوز بالمرتبة الأولى في جائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية 2022 / صورة: وسائل التواصل
1 ديسمبر 2022

حصل تقرير اقتصادي بثته قناة TRT عربي على المرتبة الأولى في "جائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية 2022/فئة الصحافة المرئية".

وأعلنت نقابة الصحفيين أسماء الفائزين بجائزة فلسطين للصحافة الاقتصادية للعام 2022، في حفل نظمته النقابة وسلطة النقد، اليوم في مقر سلطة النقد برام الله.

وحصد تقرير "نقص العمالة الماهرة يتسبب في تأخير مشاريع الإنشاءات والبنية التحتية في الضفة الغربية" الذي أعدّه مراسل TRT عربي في الضفة الغربية إبراهيم خلف للنشرة الاقتصادية على المرتبة الأولى للصحافة الاقتصادية، فئة الصحافة المرئية.

وجائزة "فلسطين للصحافة الاقتصادية" هي الأولى من نوعها فلسطينياً، وتأتي تتويجاً لجهد عام من العمل والتدريبات مع الصحفيين الاقتصاديين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ضمن برنامج تطوير الصحافة الاقتصادية، المنظم من نقابة الصحفيين الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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