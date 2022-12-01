شدد مجلس الأمن القومي التركي على أن أنقرة ستتخذ الخطوات اللازمة لعدم السماح بوجود ونشاط أي تنظيم إرهابي في المنطقة.

جاء ذلك في البيان الصادر، الخميس، عقب انتهاء اجتماع للمجلس برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

وأشار البيان إلى أن المجلس تلقى إحاطة بشأن العمليات المستمرة بحزم وإصرار ونجاح داخل البلاد وخارجها ومناقشة التدابير الإضافية الممكنة بهذا الصدد.

وقال: "جرى تأكيد عدم السماح بوجود أي تنظيم إرهابي في المنطقة، وأنه سيجري اتخاذ الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك".

ولفت إلى أن قوات الأمن التركية تولي أهمية لمبدأ العمل بإخلاص تام للقانون الوطني والدولي وحقوق الإنسان والضمير، في حربها البطولية ضد الإرهاب.

وأكد أن تركيا لن تتسامح بأي شكل من الأشكال بشأن استهداف قوات أمنها من قبل الجهات التي تلجأ إلى الكذب والإفتراء لإراحة التنظيم الإرهابي الانفصالي الذي يتلقى ضربات قاسية.

وأكد المجلس أن تركيا تنتظر من اليونان غير المكترثة بمقترحات الحوار، إنهاء أنشطة تسليح الجزر (في بحر إيجة) ذات الوضع غير العسكري.

وبيّن أن الجهود المبذولة لسد طرق الحل القائمة على الحقيقة والإنصاف في قضية قبرص محكوم عليها بالفشل، مؤكداً أن تركيا ستواصل بعزم دعمها للقضية العادلة لأتراك قبرص الذين يعدون جزءاً لا يتجزأ من العالم التركي.

ورحب بقبول عضوية شمال قبرص التركية في منظمة الدول التركية بصفة مراقب، معرباً عن تطلعه إلى اتخاذ خطوات مماثلة من باقي المنظمات الدولية والدول.​​​​​​​

كما تناول الاجتماع التطورات الأخيرة في البوسنة والهرسك وكوسوفو، ودعا إلى تجنب الخطابات الانفصالية والمبادرات الأحادية من أجل الحفاظ على مناخ الاستقرار والسلام في المنطقة".​​​​​​​