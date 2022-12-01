أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" "ثقافة الشاي" ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي بناءً على طلب مشترك من تركيا وأذربيجان.

جاء ذلك الخميس في بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة التركية خلال الاجتماع السابع عشر للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي لليونسكو في المغرب.

وتعد "ثقافة الشاي" رمزاً للصداقة والضيافة في تركيا.

وبجانب الشاي، صُنفت حكايات "نصر الدين خوجا" (جحا)، و"فن النحت على الحجر بمدينة أخلاط" و "حياكة الحرير" ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي.

من جانبها، قالت الممثلة الدائمة لتركيا لدى اليونسكو، السفيرة غولنور آيبت، إن تركيا حضرت الاجتماع بإجمالي 4 ملفات، 3 منها متعددة الجنسيات.

وذكَّرت آيبت بأن "فن النحت على الحجر بمدينة أخلاط" أُدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو التي تتطلب حماية عاجلة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويعتبر الشاي المشروب الشعبي المفضل في تركيا، حيث يستهلك المواطن التركي حوالي 1300 كوب من الشاي كل عام، وفقاً لرئيس جمعية المقاهي التركية.