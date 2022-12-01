سياسة
2 دقيقة قراءة
بطلب من تركيا.. يونسكو تدرج "ثقافة الشاي" بقائمة التراث الثقافي غير المادي
أدرجت "اليونسكو" "ثقافة الشاي" ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي بناءً على طلب مشترك من تركيا وأذربيجان. ويعتبر الشاي المشروب الشعبي المفضل في تركيا، حيث يستهلك المواطن التركي حوالي 1300 كوب من الشاي كل عام، وفقاً لرئيس جمعية المقاهي التركية.
بطلب من تركيا.. يونسكو تدرج "ثقافة الشاي" بقائمة التراث الثقافي غير المادي
"ثقافة الشاي".. اليونسكو تدرج الشاي على قائمة التراث الثقافي غير المادي. / صورة: Getty Images
1 ديسمبر 2022

أدرجت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" "ثقافة الشاي" ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي بناءً على طلب مشترك من تركيا وأذربيجان.

جاء ذلك الخميس في بيان صادر عن وزارة الثقافة والسياحة التركية خلال الاجتماع السابع عشر للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي لليونسكو في المغرب.

وتعد "ثقافة الشاي" رمزاً للصداقة والضيافة في تركيا.

وبجانب الشاي، صُنفت حكايات "نصر الدين خوجا" (جحا)، و"فن النحت على الحجر بمدينة أخلاط" و "حياكة الحرير" ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي.

من جانبها، قالت الممثلة الدائمة لتركيا لدى اليونسكو، السفيرة غولنور آيبت، إن تركيا حضرت الاجتماع بإجمالي 4 ملفات، 3 منها متعددة الجنسيات.

وذكَّرت آيبت بأن "فن النحت على الحجر بمدينة أخلاط" أُدرج في قائمة التراث الثقافي غير المادي لليونسكو التي تتطلب حماية عاجلة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

ويعتبر الشاي المشروب الشعبي المفضل في تركيا، حيث يستهلك المواطن التركي حوالي 1300 كوب من الشاي كل عام، وفقاً لرئيس جمعية المقاهي التركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us