سياسة
2 دقيقة قراءة
هزيمة من المغرب وتعادل مع كرواتيا.. مدرب بلجيكا يتنحى بعد مغادرة المونديال
أعلن مدرب المنتخب البلجيكي روبرتو مارتينيز أنه سيغادر منصبه مع "الشياطين الحمر" وذلك عقب تعادلهم سلباً مع كرواتيا وإقصائهم من الدور الأول لمونديال قطر 2022.
هزيمة من المغرب وتعادل مع كرواتيا.. مدرب بلجيكا يتنحى بعد مغادرة المونديال
مونديال 2022.. مدرب بلجيكا مارتينيز يعلن رحيله بعد الخروج من دور المجموعات / صورة: AFP
1 ديسمبر 2022

استقال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا من منصبه بعد الخروج المبكر من دور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم بالتعادل دون أهداف مع كرواتيا اليوم الخميس، لكنه قال إنه اتخذ قراره منذ فترة من الوقت حتى لو كان أحرز اللقب.

وفي مؤتمر صحافي بعد المباراة، قال الإسباني مارتينيس الذي استلم تدريب "الشياطين الحمر" عام 2016 وقادهم إلى نصف نهائي مونديال 2018 إن "هذه المباراة كانت مباراتي الأخيرة مع المنتخب. حان الوقت كي أتنحى".

وقال مارتينيز "هذه مباراتي الأخيرة مع المنتخب الوطني. هذا أمر مفعم بالمشاعر. لا أستطيع المواصلة. ودّعت اللاعبين والجهاز المساعد. كنت سأرحل في كل الأحوال بغض النظر عما يحدث".

وأضاف: "حتى لو كنا فزنا ببطولة العالم. لقد اتخذت القرار قبل كأس العالم".

ونجح مارتينيز خلال مسيرته في قيادة بلجيكا للمركز الأول في التصنيف العالمي إلى جانب احتلال المركز الثالث في كأس العالم في روسيا قبل أربع سنوات.

وأهدرت بلجيكا سلسلة من الفرص للتسجيل أمام كرواتيا، وكان الفوز بهدف يكفيها للتأهل، لكنها اضطرت للخروج بتعادل دون أهداف لتحتل المركز الثالث خلف المغرب وكرواتيا.

وكان المغرب قد حقق مفاجأة كبيرة بالفوز 2-صفر على بلجيكا، ضمن منافسات المجموعة السادسة، بفضل بصمة البدلاء، وهو ما دعمه في مسيرة التأهل إلى دور 16 بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 1986.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us