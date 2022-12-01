استقال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا من منصبه بعد الخروج المبكر من دور المجموعات في كأس العالم لكرة القدم بالتعادل دون أهداف مع كرواتيا اليوم الخميس، لكنه قال إنه اتخذ قراره منذ فترة من الوقت حتى لو كان أحرز اللقب.

وفي مؤتمر صحافي بعد المباراة، قال الإسباني مارتينيس الذي استلم تدريب "الشياطين الحمر" عام 2016 وقادهم إلى نصف نهائي مونديال 2018 إن "هذه المباراة كانت مباراتي الأخيرة مع المنتخب. حان الوقت كي أتنحى".

وقال مارتينيز "هذه مباراتي الأخيرة مع المنتخب الوطني. هذا أمر مفعم بالمشاعر. لا أستطيع المواصلة. ودّعت اللاعبين والجهاز المساعد. كنت سأرحل في كل الأحوال بغض النظر عما يحدث".

وأضاف: "حتى لو كنا فزنا ببطولة العالم. لقد اتخذت القرار قبل كأس العالم".

ونجح مارتينيز خلال مسيرته في قيادة بلجيكا للمركز الأول في التصنيف العالمي إلى جانب احتلال المركز الثالث في كأس العالم في روسيا قبل أربع سنوات.

وأهدرت بلجيكا سلسلة من الفرص للتسجيل أمام كرواتيا، وكان الفوز بهدف يكفيها للتأهل، لكنها اضطرت للخروج بتعادل دون أهداف لتحتل المركز الثالث خلف المغرب وكرواتيا.

وكان المغرب قد حقق مفاجأة كبيرة بالفوز 2-صفر على بلجيكا، ضمن منافسات المجموعة السادسة، بفضل بصمة البدلاء، وهو ما دعمه في مسيرة التأهل إلى دور 16 بكأس العالم لكرة القدم لأول مرة منذ 1986.