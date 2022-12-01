سياسة
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ألمانيا تغادر المونديال رغم الفوز بعد تفجير اليابان مفاجأة أمام إسبانيا
غادر المنتخب الألماني بطولة كأس العالم لكرة القدم من الدور الأول رغم فوزه على نظيره الكوستاريكي بنتيجة 4-2، وذلك بعد إحراز اليابان فوزاً مفاجئاً على إسبانيا بنتيجة 2-1، ليتصدر المنتخب الياباني المجموعة ويتبعه المنتخب الإسباني.
ألمانيا تغادر المونديال رغم الفوز بعد تفجير اليابان مفاجأة أمام إسبانيا
ألمانيا تغادر المونديال رغم فوزها على كوستاريكا 4-2 / صورة: AA
1 ديسمبر 2022

غادرت ألمانيا بطولة كأس العالم لكرة القدم رغم تحقيقها الفوز أمام كوستاريكا بنتيجة 4-2، في الجولة الأخيرة من مباريات الدور الأول.

واستطاعت اليابان اقتناص فوز مفاجئ أمام إسبانيا، ليتصدر المنتخب الياباني المجموعة برصيد 6 نقاط، ويأتي بعده المنتخب الإسباني ثانياً برصيد 4 نقاط، ومتفوقاً على المنتخب الألماني بفارق الأهداف.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تخرج فيها ألمانيا حاملة اللقب عام 2014، من دور المجموعات، إذ مُنيت بخروج مبكر مخيب في روسيا عام 2018، كان الثاني في تاريخها من دور المجموعات.

وبذلك يُنتظر أن يواجه المنتخب الإسباني نظيره المغربي الذي تصدّر مجموعته، وتواجه اليابان كرواتيا في مباريات دور الـ16 في النسخة الحالية من المونديال الذي يُقام في قطر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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