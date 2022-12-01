قال مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي، مساء الخميس، إن لاعبيه "أتيحت لهم فرصة لدخول التاريخ لم يضيعوها"، مضيفاً: "لن نتوقف هنا".

جاء ذلك في ندوة صحفية للركراكي مباشرة بعد فوز منتخب المغرب على نظيره الكندي بهدفين لواحد، في الجولة الختامية من منافسات المجموعة السادسة بمونديال قطر 2022.

وتابع الركراكي: "المباراة لم تكن سهلة، وكان هناك ضغط على اللاعبين"، وزاد: "قدمنا في الشوط الأول أمام منتخب كندا أحسن أداء بالمونديال".

وأكد أن "اللاعبين تعرضوا لضغط كبير، بسبب الهدف الذي سُجل في مرمى الحارس المغربي".

وأضاف: "الشوط الثاني بذلنا مجهوداً كبيراً رغم ضغط الكنديين علينا، هذا مشرف جداً وأهنئ جميع اللاعبين على قتاليتهم".

وأشار الركراكي إلى أن المنتخب المغربي وضع هدفاً لبذل أقصى الجهود من أجل تخطي الدور الأول، وقال: "لن نتوقف هنا، ولكن أعتقد أننا بعثنا رسالة مفادها أننا فريق من الصعب الفوز عليه".

وأكد الركراكي أن ما يحاول ترسيخه في المنتخب هو "أننا نشبه المنتخبات الأوروبية في اللعب مع القيم الإفريقية والمزج بينهما، وأعتقد أن هذه هي كرة القدم المستقبلية مع المؤهلات الفنية الإفريقية والصرامة التكتيكية للمنتخبات الإفريقية".

وحمل "أسود الأطلس" آمال ملايين الجماهير المغربية ودخلوا اللقاء بعزيمة كبيرة فارضين سيطرة هجومية أجبرت الكنديين على التراجع والدفاع منذ الدقائق الأولى.

وتصدر المغرب ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، وكرواتيا ثانياً بخمس نقاط وتأهلت هي الأخرى إلى الدور ذاته، بينما حلت بلجيكا ثالثا بـ4 نقاط، وأخيراً كندا دون أي نقطة.

ووصول المغرب إلى الدور الثاني يحدث للمرة الثانية في تاريخ البطولة العالمية، حيث سبق أن حقق هذا الإنجاز في مونديال 1986 بالمكسيك كأول منتخب عربي يصل إلى هذا الدور، قبل أن تتمكن الجزائر من تكرار الإنجاز بعد 28 عاماً في البرازيل 2014.