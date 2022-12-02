سياسة
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وزير التجارة التركي يبحث في بريطانيا تطوير العلاقات الاقتصادية
التقى وزير التجارة التركي محمد موش وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التجارة الدولية كمي بادنوتش بالعاصمة لندن بهدف تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وشارك في الاجتماع رجال أعمال ومستثمرون أتراك وبريطانيون.
وزير التجارة التركي يبحث في بريطانيا تطوير العلاقات الاقتصادية
أجرى موش خلال الاجتماع مشاورات مع رجال الأعمال والمستثمرين حول سبل تطوير العلاقات التجارية بين البلدين / صورة: Reuters
2 ديسمبر 2022

أجرى وزير التجارة التركي محمد موش الخميس سلسلة لقاءات في العاصمة البريطانية لندن لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

والتقى موش في مقر سفارة أنقرة لدى لندن رجال أعمال أتراكاً وممثلي منظمات مدنية وتطرق إلى الخطوات المتخذة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

كما التقى موش وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التجارة الدولية كمي بادنوتش وشارك في اجتماع مع رجال أعمال ومستثمرين أتراك وبريطانيين في معهد المديرين البريطاني.

وأجرى موش خلال الاجتماع مشاورات مع رجال الأعمال والمستثمرين حول سبل تطوير العلاقات التجارية بين تركيا وبريطانيا.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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