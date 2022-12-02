أجرى وزير التجارة التركي محمد موش الخميس سلسلة لقاءات في العاصمة البريطانية لندن لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

والتقى موش في مقر سفارة أنقرة لدى لندن رجال أعمال أتراكاً وممثلي منظمات مدنية وتطرق إلى الخطوات المتخذة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.

كما التقى موش وزيرة الدولة البريطانية لشؤون التجارة الدولية كمي بادنوتش وشارك في اجتماع مع رجال أعمال ومستثمرين أتراك وبريطانيين في معهد المديرين البريطاني.

وأجرى موش خلال الاجتماع مشاورات مع رجال الأعمال والمستثمرين حول سبل تطوير العلاقات التجارية بين تركيا وبريطانيا.​​​​​​​