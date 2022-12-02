قال مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس إن ما يصل الى 13 ألف جندي أوكراني قُتلوا منذ هجوم روسيا على بلاده في فبراير/شباط الماضي.

وصرح ميخايلو بودولياك، أحد مستشاري زيلينسكي، عبر قناة 24 الأوكرانية "لدينا تقديرات رسمية من هيئة الأركان العامة (...) تتراوح بين 10 آلاف (...) إلى 13 ألف قتيل". وأضاف ان رئيس البلاد سينشر البيانات الرسمية "عندما يحين الوقت".

عندما كانت القوات الروسية تسعى في يونيو/حزيران إلى السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك في شرق أوكرانيا، قال زيلينسكي إن بلاده تخسر "60 إلى 100 جندي في اليوم".

في المعسكر المقابل، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو في سبتمبر/أيلول إن 5937 جندياً روسياً قُتلوا منذ بدء النزاع في 24 فبراير.

ويُشتبه في أن الطرفًَين المتحاربَين يقللان حجم خسائرهما البشرية لتجنب أن يؤثر ذلك سلباً في معنويات قواتهما.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قال رئيس هيئة أركان الجيوش الأمريكية الجنرال مارك ميلي إن أكثر من مئة ألف جندي روسي قُتلوا أو جرحوا منذ بداية الهجوم على أوكرانيا، مشيراً إلى أن الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية قد تكون مماثلة.

والأرقام التي ذكرها الجنرال ميلي ولا يمكن تأكيدها من مصدر مستقل، هي الأكثر دقة التي قدمتها واشنطن حتى الآن.

كما قُتِل آلاف المدنيين في أعنف نزاع مسلح في أوروبا منذ عقود.

زيلينسكي: تحرير أكثر من 300 جندي منذ بداية الحرب

في السياق، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعادة أكثر من 300 جندي من جيش بلاده كان الجيش الروسي أسرهم منذ بداية الحرب.

وأشار منشور لزيلينسكي على حسابه موقع تليغرام، الجمعة، إلى عودة 50 جندي أوكراني إلى منازلهم في صفقة تبادل للأسرى مع روسيا في 1 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأوضح أنّ مجموع الأسرى الذين حُرروا تجاوز الـ300 قائلاً: "لنعيدهم جميعاً. سنحرر كل أوكرانيا، كل الأوكرانيين سيكونون في منازلهم".

بايدن: سأتحدث مع بوتين في هذه الحالة فقط

وعلى صعيد الجهود الدبلوماسية، أعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن الخميس، استعداده للتحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بشأن إنهاء الصراع في أوكرانيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس الأمريكي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في البيت الأبيض.

وقال بايدن إنه لا "خطط فورية" لديه للتحدث مع نظيره الروسي، إلا أنه إذا أراد بوتين إنهاء الصراع "فسأكون سعيداً بالجلوس معه لمعرفة ما يدور في ذهنه".​​​​​​​

وأضاف: "لإنهاء هذه الحرب طريقة واحدة، وهي الطريقة العقلانية لانسحاب بوتين من أوكرانيا".

وأردف: "من الواضح أنه لن يفعل ذلك.. إنه يدفع ثمناً باهظاً لفشله، إنه يلحق مذابح لا تصدق بالمدنيين في أوكرانيا".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.