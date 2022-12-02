سياسة
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بسبب الاقتصاد وتايوان.. تقرير يتوقع مزيداً من التوتر بين ألمانيا والصين
حذرت ورقة استراتيجية مسربة من وزارة الاقتصاد الألمانية، من أن العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين ألمانيا والصين، واتجاه الأولى إلى الاعتراف بتايوان قد تعرض برلين لضغط دبلوماسي من بكين في السنوات المقبلة، وذلك حسبما ذكرت بوابة "بايونير" الإخبارية.
بسبب الاقتصاد وتايوان.. تقرير يتوقع مزيداً من التوتر بين ألمانيا والصين
الرئيس الصيني تشي مع نظيرة الألماني شولتز / Others
2 ديسمبر 2022

رجحت ألمانيا حدوث مزيد من التوتر مع الصين في السنوات المقبلة، وسط توقعات أن تتحرك بكين لضم تايوان بحلول عام 2027 على أبعد تقدير، وفقاً لوثيقة مسربة نشرتها وسائل إعلام محلية.

وحذرت الورقة الاستراتيجية لوزارة الاقتصاد الألمانية من أن العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين ألمانيا والصين قد تجعل برلين عرضة للضغط الدبلوماسي من بكين في السنوات المقبلة، واقترحت إجراءات لتقليل الاعتماد على الصين، حسبما ذكرت بوابة "بايونير" الإخبارية، في تقرير لها الخميس.

ووفقاً للتقرير، اقترح خبراء "التركيز على الأسواق البديلة ومراكز التصنيع".

وذكر التقرير أنه "فيما تقلل الصين من اعتمادها على الشركاء الأجانب، استمرت الأهمية الاقتصادية لها بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي وألمانيا في النمو".

وتعد الصين حالياً أكبر شريك تجاري لألمانيا في مجال السلع، ووصلت التجارة الثنائية بينهما إلى 245 مليار يورو (256 مليار دولار) عام 2021.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن المستشار أولاف شولتز، أن ألمانيا ستتبنى استراتيجية جديدة في علاقاتها مع الصين، قائلاً إنها "شريك ومنافس منهجي".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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