في مدينة عرسال اللبنانية بمحافظة البقاع (شرق) التي تستضيف آلاف اللاجئين السوريين، يجتمع مئات من السكان في قاعة كبيرة للاستمتاع بمشاهدة مباريات المونديال مجاناً، في ظل أجواء حماسية.

يأتي هذا ثمرة مبادرة للهلال الأحمر القطري من خلال تزويد القاعة بشاشات ضخمة لنقل المباريات، في ظل معاناة معيشية صعبة يرزح تحتها السكان، ويزيد حدتها انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في اليوم.

ومنذ 2019، يعاني لبنان من أزمة اقتصادية حادة يرافقها تدهور معيشي ومالي غير مسبوق، إذ بات نحو 80% من سكانه تحت خط الفقر حسب تقارير رسمية وأممية، فضلاً عن شح الوقود المخصص لتوليد الطاقة.

حقوق البث

تهدف المبادرة لتمكين السكان بمختلف جنسياتهم من مشاهدة المونديال، إذ يصعب عليهم الاشتراك في شبكة الإنترنت وقنوات العرض المشفرة كحال كثير من ذوي الدخل المنخفض والفقراء.

وتُبث مباريات مونديال قطر على قنوات مشفرة في معظم دول العالم، غير أن مجموعة "beIN" الإعلامية أعلنت مع انطلاق البطولة أنها ستبث 22 مباراة (من أصل 64) مجاناً بمنطقة الشرق الأوسط.

ولم تثمر جهود وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري في شراء حقوق بث المباريات البالغة قيمتها 5 ملايين دولار لتلفزيون لبنان الرسمي، بسبب صعوبات إدارية ومالية، أبرزها عدم انعقاد جلسة لمجلس الوزراء.

مشاركة الفرحة

وفي حديث لوكالة الأناضول، قال محمد كحيل ممثل جمعية الهلال الأحمر القطري إن "المبادرة مقدَّمة من قطر وشعبها لدعم المجتمعات خارج الدوحة، من خلال إنشاء مناطق للمشجعين في لبنان ودول أخرى".

وذكر المتحدث، أن "المبادرة قدمتها جمعية الهلال الأحمر القطري، وبدعم من صندوق قطر للتنمية، و(beIN سبورت)، واللجنة العليا للمشاريع والإرث القطرية".

وأضاف أن "الغاية من المبادرة تمكين المجتمعات من مشاهدة المونديال، وجعلهم يتشاركون الفرحة مع كل الناس، دون أي تفرقة أو تمييز".

وأردف أنه يوجد إقبال لافت من أهالي عرسال واللاجئين السوريين لمشاهدة المونديال، وسط أجواء من البهجة والفرح، مضيفاً أنه "نظراً إلى الإقبال الشديد بدأنا في تجهيز قاعة أخرى لاستقبال المشجعين".

وتتراوح تكلفة الاشتراك في باقة المحطات التي تبث مباريات المونديال كافة نحو 100 دولار، في وقت يعاني اللبنانيون من تدهور حاد في قدرتهم الشرائية نتيجة تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة أمام الدولار.

من جهته، قال رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري، للأناضول، إن "حصرية نقل المباريات في المحطات المشفرة، حرمت كثيرين مشاهدة المباريات، بسبب التكلفة المادية".

وأضاف: "لذلك جاءت هذه المبادرة من الهلال الأحمر القطري، لتتيح للجميع فرصة مشاهدة المباريات".

فيما قال اللاجئ السوري أبو أحمد (65 عاماً)، الذي يشجع المنتخب البرازيلي في المونديال، إنه من خلال المبادرة بات بإمكانه متابعة فريقه المفضل وكل مباريات كأس العالم.

ووفق تقديرات رسمية، يعيش في لبنان نحو 1.8 مليون لاجئ سوري، منهم نحو 880 ألفاً فقط مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ويعاني معظمهم من أوضاع اقتصادية صعبة.