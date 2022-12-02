سياسة
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بينهم قيادي.. تركيا تحيّد عناصر في تنظيم YPG الإرهابي بسوريا
أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم YPG الإرهابي شمالي سوريا، فيما تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد قيادي في التنظيم يدعى "محمد ناصر" في عملية بسوريا.
بينهم قيادي.. تركيا تحيّد عناصر في تنظيم YPG الإرهابي بسوريا
جهاز الاستخبارات التركي تمكن من تحييد قيادي في التنظيم الإرهابي يدعى "محمد ناصر" في عملية بشمال سوريا / صورة: وزارة الدفاع التركية
2 ديسمبر 2022

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 5 إرهابيين من تنظيم YPG الإرهابي شمالي سوريا.

وأكدت الوزارة في بيان الجمعة استمرار القوات المسلحة التركية في مكافحة الإرهابيين بكل حزم.

ولفتت إلى تحييد 5 إرهابيين من التنظيم رصدتهم القوات التركية شمالي سوريا.

إلى ذلك، تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد قيادي في التنظيم الإرهابي يدعى "محمد ناصر" في عملية بسوريا.

وأفادت مصادر أمنية الجمعة أن الإرهابي ناصر ملقب بـ" كمال بير" وهو أحد قياديّي التنظيم في منطقة تل تمر بمحافظة الحسكة، شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى أن الإرهابي هو من أبناء المنطقة ولعب دوراً كبيراً في الهجمات على منطقة عملية "نبع السلام" التي نفذتها تركيا بالتعاون مع الجيش الوطني السوري.

ولفتت إلى أن الإرهابي المذكور خبير في مجال الصواريخ، ولعب دوراً فاعلاً في التخطيط لعمليات تخريبية، كما شارك مع العناصر التابعة له في تنفيذها.

وذكرت أن جهاز الاستخبارات التركي وضعه على قائمة الأهداف وحيّده عبر عملية في سوريا.

والخميس، كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أقار عن أن واشنطن طلبت إعادة دراسة العملية العسكرية المحتملة ضد الإرهاب شمالي سوريا، وأن أنقرة طلبت في المقابل الوفاء بالتعهدات المقدمة لها.

وقال أقار في تصريحات صحفية إن الجيش التركي يواصل بكل حزم وتصميم كفاحه ضد الإرهاب بهدف ضمان أمن شعبه وحدود بلاده في إطار المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، الذي ينص على الحق المشروع في الدفاع عن النفس، وبما يتوافق مع احترام وحدة تراب وسيادة جيرانها.

وأشار أقار إلى أن تنظيم "PKK/YPG" الإرهابي زاد استفزازاته وهجماته بهدف زعزعة السلام والاستقرار شمالي سوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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