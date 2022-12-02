سياسة
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في نسختها الثانية.. انطلاق قمة الاتصال الدولي "ستارت كوم" بإسطنبول
انطلقت الجمعة فاعليات قمة الاتصال الاستراتيجي الدولي "ستارت كوم" بمدينة إسطنبول. وتتناول القمة بنسختها الثانية التواصل الاستراتيجي في عصر عدم اليقين، ويشارك في القمة أكثر من 4 آلاف ضيف من داخل تركيا وخارجها، وأكثر من 50 متحدثاً من 24 دولة.
في نسختها الثانية.. انطلاق قمة الاتصال الدولي "ستارت كوم" بإسطنبول
تتناول القمة بنسختها الثانية التواصل الاستراتيجي في عصر عدم اليقين / صورة: AA
2 ديسمبر 2022

انطلقت الجمعة فاعليات قمة الاتصال الاستراتيجي الدولي "ستارت كوم"، في نسختها الثانية بمدينة إسطنبول التركية.

وتستمر القمة ليومين وتتضمن عدة ندوات، وتنظمها رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية تحت شعار "الاتصال الاستراتيجي في عصر عدم اليقين".

ويشارك في القمة أكثر من 4 آلاف ضيف من داخل تركيا وخارجها، فضلا عن أكثر من 50 متحدثاً محلياً ودولياً يشاركون في فعاليات القمة، وفق مراسل الأناضول.

وتقام القمة في مركز "TİM" للمؤتمرات بمنطقة "مسلك"، ويحتضن المركز منصات لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية ووكالة الأناضول والخطوط الجوية التركية وشركة يوتيوب.

وألقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان كلمة مصورة للمشاركين في القمة خلال جلسة الافتتاح.

كما تحدث رئيس دائرة الاتصال، فخر الدين ألطون، عن مشاركة أكثر من 4 آلاف ضيف من داخل تركيا وخارجها للقمة التي تشهد أكثر من 50 متحدثاً من 24 دولة.

وأضاف: "أرحب بالحضور جميعاً وأتمنى الخير لهذه القمة".

وتتناول القمة بنسختها الثانية التواصل الاستراتيجي في عصر عدم اليقين، ويشارك فيها متحدثون هم خبراء وأكاديميون وقادة وممثلي القطاع العام والخاص، ومختصون في الإعلام.

ومن المواضيع المطروحة في القمة، سبل مواجهة التضليل الإعلامي الذي يواجه الإنسان العادي ومقاربات التواصل والرقمنة وتبادل الخبراء في مجال الإعلام ما بين الأمس واليوم.

أما عناوين جلسات القمة فهي "اتصال استراتيجي يستند إلى العالم المتغير"، و"تصور العالم وفق المعطيات الجديدة، نهج تواصل أقوى نحو المواطن"، و"الجبهة السيبرانية في الحروب التقليدية"، و"الإعلام التقليدية في عصر ما بعد الحقيقة".

وإثر الجلسة الافتتاحية التي شهدت كلمتَين فقط لرئيس دائرة الاتصال، والرئيس التركي، جرى الانتقال إلى الجلسات الحوارية التي يشارك فيها متحدثون من تركيا وخارجها.

وكانت النسخة الأولى للقمة أقيمت 11 ديسمبر/كانون الأول 2021 في إسطنبول بمشاركة خبراء محليين وأجانب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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