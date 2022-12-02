سجلت الصادرات التركية زيادة 1.9% في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وبلغت 21.9 مليار دولار.

وكشف وزير التجارة التركي محمد موش الجمعة أرقام نوفمبر خلال اجتماع بغرفة التجارة في ولاية أضنة جنوبي البلاد.

ولفت إلى أن الصادرات واصلت الزخم الذي حققته العام الماضي، خلال الأشهر الـ 11 من هذا العام أيضاً.

وأوضح أن الصادرات زادت 1.9% في نوفمبر المنصرم مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، لتصل إلى 21.9 مليار دولار.

ونوّه بأن إجمالي الصادرات زاد 14% في الفترة يناير/كانون الثاني- نوفمبر وبلغ 231 مليار دولار.

من ناحية أخرى، لفت إلى أن حجم الواردات بلغ 30.7 مليار دولار في نوفمبر في ظل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والسلع.

وبيّن الوزير أن الواردات من الطاقة زادت بنسبة 17.4% لتصل إلى 7.7 مليار دولار ، وهو ما يمثل ربع إجمالي الواردات التركية التي زادت بنسبة 14% لتصل إلى 30.7 مليار ليرة تركية في نوفمبر.

وارتفع عجز التجارة الخارجية لمدة 11 شهراً إلى 99.8 مليار دولار وزادت واردات الذهب 2567% إلى 2.6 مليار دولار في نوفمبر/تشرين الثاني. وبتأثير التكافؤ، بلغ عجز التجارة الخارجية ما يقرب من 3 مليارات دولار في الفترة من يناير إلى نوفمبر، وفق موش.