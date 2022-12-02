ذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن حظر الكحول في الملاعب القطرية ساعد المشجعات على الاستمتاع بكرة القدم في بيئة خالية من المتاعب، ونقلت عن مشجعات بريطانيات مطالبتهن باتخاذ التنظيم القطري للمونديال نموذجاً للبطولات القادمة.

ونقلت التايمز عن إيلي مولوسون، التي تدير حملة "لعبتها أيضاً" HerGameToo لتحسين تجارب مشجعات كرة القدم، إنها كانت قلقة للغاية بشأن زيارة قطر، لكن بعد تجربتها الذهاب إلى هناك والاستمتاع بكرة القدم، تقول مولوسون وعديد من المشجعات الإنجليزيات، إن كأس العالم هذا يمكن أن يخلق نموذجاً للاستمتاع بكرة القدم كأنك في المنزل.

وتضيف مولوسون (19 عاماً): "يجب أن أقول إن المجيء إلى هنا كان بمثابة صدمة حقيقية لي، لم يكن أي مضايقات أو تمييز ضد النساء من أي نوع".

وتقول الصحيفة إنه رغم بعض الانتقادات التي وُجّهَت إلى دولة قطر فإنه من خلال البيئة المنظمة بعناية لكأس العالم، وجد عديد من المشجعين أن الملاعب أكثر ترحيباً وأماناً من الملاعب في دولهم.

وأشرن إلى أن حظر الكحول ساعد كثيراً على توفير هذه البيئة، وطالبن باتخاذها نموذجاً في البطولات القادمة من أجل الاستمتاع بكرة القدم.