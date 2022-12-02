ندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الجمعة، بما وصفه, عبر تويتر, بمحاولة لاغتيال رئيس بعثة بلاده في العاصمة الأفغانية كابل.

ولم يعلق متحدثون باسم وزارة الشؤون الخارجية أو وزارة الداخلية بإدارة طالبان على الحادث.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن مجمع سفارتها في كابل "تعرض لهجوم" استهدف بشكل رئيسي السفير عبيد الرحمن نظاماني، حسب ما نقلت صحيفة "جيو" المحلية.

وأشار البيان إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة حارس الأمن الباكستاني سيبوي إسرار، بجروح خطيرة.

وأصيب حارس الأمن بثلاث رصاصات، بينما كان يحاول حماية السفير.

وأضافت الوزارة أن الحكومة الباكستانية تدين بشدة محاولة الاغتيال والهجوم على السفارة وتطالب الحكومة المؤقتة (التابعة لحركة طالبان) في أفغانستان بإجراء تحقيق فوري في الحادث.

وطالبت إسلام آباد بفتح "تحقيقات شاملة في هذا الهجوم، والقبض على الجناة ومحاسبتهم، واتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة وأمن الدبلوماسيين الباكستانيين والمواطنين في أفغانستان".

وفي السياق، نقلت صحيفة "جيو" عن مصادر لم تسمها إن الهجوم وقع "أثناء إجراء السفير نزهة مشياً على الأقدام".

يذكر أنه لم يكن هناك أي نشاط في مقر البعثة الدبلوماسية الباكستانية عند وقوع الهجوم، بسبب العطلة الأسبوعية.