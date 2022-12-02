قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن عدة سفارات أوكرانية في الخارج تلقت "طروداً ملطخة بالدماء" تحتوي على عيون حيوانات، وذلك بعد وصول سلسلة من الطرود المفخخة إلى مقار في إسبانيا من بينها سفارة أوكرانيا في مدريد.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أوليج نيكولينكو اليوم الجمعة أن طروداً تحتوي على سائل ذي لون ورائحة مميزين أُرسلت إلى سفارات كييف في المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا، وإلى القنصليات في نابولي وكراكوف وبرنو.

وقال نيكولينكو في بيان على فيسبوك "ندرس معنى هذه الرسائل"، مضيفاً أن وزير الخارجية دميترو كوليبا أمر بتشديد الأمن في جميع السفارات والقنصليات المعنية.

وأُرسلت ستة طرود مفخخة هذا الأسبوع إلى أهداف في إسبانيا من بينها رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث والسفارة الأمريكية في مدريد، مما دفع إسبانيا إلى تشديد الإجراءات الأمنية.

وقال نيكولينكو إن المدخل إلى شقة السفير الأوكراني لدى الفاتيكان تعرض للتخريب. وقال مصدر بالسفارة في روما إن أحدهم ترك فضلات بشرية أمام الباب.

وأضاف نيكولينكو أن السفارة في كازاخستان تلقت تهديداً بوجود قنبلة وهو ما لم يثبت لاحقاً.

وأوضح أن السفارة في الولايات المتحدة تلقت خطاباً يتضمن مقالاً ينتقد أوكرانيا. وأضاف أن مصدره، مثل معظم الرسائل الأخرى، كان من دولة أوروبية واحدة لكنه لم يذكر أي تفاصيل.