سياسة
2 دقيقة قراءة
"تحتوي على عيون حيوانات".. سفارات أوكرانية تتلقى طروداً ملطخة بالدماء
قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن عدة سفارات أوكرانية في الخارج تلقت "طروداً ملطخة بالدماء" تحتوي على عيون حيوانات، وذلك بعد وصول سلسلة من الطرود المفخخة إلى مقار في إسبانيا من بينها سفارة أوكرانيا في مدريد.
"تحتوي على عيون حيوانات".. سفارات أوكرانية تتلقى طروداً ملطخة بالدماء
"تحتوي على عيون حيوانات".. سفارات أوكرانية تتلقى طروداً ملطخة بالدماء . / صورة: AFP
2 ديسمبر 2022

قالت وزارة الخارجية الأوكرانية إن عدة سفارات أوكرانية في الخارج تلقت "طروداً ملطخة بالدماء" تحتوي على عيون حيوانات، وذلك بعد وصول سلسلة من الطرود المفخخة إلى مقار في إسبانيا من بينها سفارة أوكرانيا في مدريد.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أوليج نيكولينكو اليوم الجمعة أن طروداً تحتوي على سائل ذي لون ورائحة مميزين أُرسلت إلى سفارات كييف في المجر وهولندا وبولندا وكرواتيا وإيطاليا، وإلى القنصليات في نابولي وكراكوف وبرنو.

وقال نيكولينكو في بيان على فيسبوك "ندرس معنى هذه الرسائل"، مضيفاً أن وزير الخارجية دميترو كوليبا أمر بتشديد الأمن في جميع السفارات والقنصليات المعنية.

وأُرسلت ستة طرود مفخخة هذا الأسبوع إلى أهداف في إسبانيا من بينها رئيس الوزراء بيدرو سانتشيث والسفارة الأمريكية في مدريد، مما دفع إسبانيا إلى تشديد الإجراءات الأمنية.

وقال نيكولينكو إن المدخل إلى شقة السفير الأوكراني لدى الفاتيكان تعرض للتخريب. وقال مصدر بالسفارة في روما إن أحدهم ترك فضلات بشرية أمام الباب.

وأضاف نيكولينكو أن السفارة في كازاخستان تلقت تهديداً بوجود قنبلة وهو ما لم يثبت لاحقاً.

وأوضح أن السفارة في الولايات المتحدة تلقت خطاباً يتضمن مقالاً ينتقد أوكرانيا. وأضاف أن مصدره، مثل معظم الرسائل الأخرى، كان من دولة أوروبية واحدة لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us