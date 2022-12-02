سياسة
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شاهد | من مسافة صفر.. جندي إسرائيلي يطلق النار على شاب فلسطيني في نابلس
أظهر مقطع فيديو لحظة إطلاق جندي إسرئيلي النار على شاب فلسطيني من مسافة صفر في بلدة حوارة جنوب نابلس، بزعم طعنه جنديين إسرائيليين. من جانبه قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن الجيش الإسرائيلي "منع سيارة الإسعاف التابعة له من الوصول إلى المصاب".
شاهد | من مسافة صفر.. جندي إسرائيلي يطلق النار على شاب فلسطيني في نابلس
شاهد | إعدام ميداني.. جندي إسرائيلي يقتل فلسطينياً أمام المارة في نابلس. / صورة: إعلام فلسطيني / إعلام فلسطيني محلي
2 ديسمبر 2022

أطلق جندي إسرائيلي النار على فلسطيني من مسافة صفر في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية، بزعم طعنه جنديين.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جنديين إسرائيليين "أطلقا النار على شاب فلسطيني في حوارة".

وأضافت أن الجنديين "أصيبا بجروح طفيفة بعد طعنهما"، فيما لم تذكر مصير الفلسطيني الذي أُطلق عليه النار.

لكن مقطع فيديو للحادث التقطه أحد الفلسطينيين وجرى تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي واطلعت عليه "TRT عربي" أظهر جندياً إسرائيلياً وهو يتدافع بالأيدي مع أحد الفلسطينيين الذي كان يحاول الإفلات منه، ومن ثم قام الجندي بإطلاق النار من مسافة الصفر تجاه الفلسطيني الذي كان ملقى على الأرض.

من جانبه قال "الهلال الأحمر" الفلسطيني في بيان مقتضب، إن الجيش الإسرائيلي "منع سيارة الإسعاف التابعة له من الوصول إلى المصاب".

وأضاف: "جرى إطلاق نار على شخص في (بلدة) حُوارة، وسيارة إسعاف الهلال الأحمر كانت في الموقع، ومنعها جيش الاحتلال من الاقتراب من المصاب".

وفي سياق متصل قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية (وفا)، إن "فلسطينيين اثنين أصيبا بعد مهاجمة مستوطنين إسرائيليين سكان حي تل الرميدة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية".

وأضافت أن "عدداً من المستوطنين اعتدوا، بحماية جنود الاحتلال، بالضرب على المواطنين قرب ما تسمى مستوطنة رمات يشاي المقامة عنوة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل الرميدة وسط مدينة الخليل".

وفي وقت سابق الجمعة، أصيب 3 فلسطينيين بجراح، وعشرات بحالات اختناق، الجمعة، خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فعاليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي الذي يُفرّقها ويلاحق المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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