منح بلوغ كوريا الجنوبية دور الـ16 من مونديال قطر 2022، القارة الآسيوية رقماً قياسياً يتحقق لأول مرة في تاريخ البطولة، بوجود 3 منتخبات من القارة الصفراء في الأدوار الإقصائية.

واستطاعت كوريا الجنوبية التأهل إلى الدور القادم عقب فوزها القاتل على البرتغال بهدفين لواحد في الجولة النهائية من منافسات المجموعة الثامنة.

وحل المنتخب الكوري في المركز الثاني بـ4 نقاط خلف البرتغال التي حسمت الصدارة بـ6 نقاط بانتصارها في الجولتين الأولى والثانية على كل من غانا (3-2) وأوروغواي (2-0).

وكان منتخب أستراليا أول المتأهلين الآسيويين بحلوله ثانياً في المجموعة الرابعة بـ6 نقاط بعد فرنسا التي تمتلك الرصيد نفسه لكنها متفوقة بفارق الأهداف.

وأحدث منتخب اليابان المفاجأة الكبرى بتصدره المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط حصدها من فوزين على ألمانيا وإسبانيا بهدفين لواحد في المباراتين.

وتأهل إلى النهائيات الحالية 6 منتخبات آسيوية (قطر المنظمة، إيران، السعودية، اليابان، أستراليا، كوريا الجنوبية) في إنجاز يحدث أيضاً لأول مرة في تاريخ كأس العالم.

وفشل المنتخب الإيراني في تجاوز الدور الأول بحلوله ثالثاً في المجموعة الثانية، وكذلك المنتخبان القطري والسعودي اللذان احتلا المركز الرابع في المجموعتين الأولى والثالثة.