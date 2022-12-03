سياسة
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الإسلاموفوبيا بالسويد.. اعتداءات متكررة على مسجد ستوكهولم
تعرض مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم لاعتداء إسلاموفوبي عبر تعليق نسخة مثقوبة من القرآن الكريم بسلاسل قرب مدخله.
الإسلاموفوبيا بالسويد.. اعتداءات متكررة على مسجد ستوكهولم
الإسلاموفوبيا في السويد.. اعتداءات متكررة على مسجد ستوكهولم / صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
3 ديسمبر 2022

تعرض مسجد في العاصمة السويدية ستوكهولم لاعتداء إسلاموفوبي عبر تعليق نسخة مثقوبة من القرآن الكريم بسلاسل قرب مدخله.

ونشر مسجد ستوكهولم الجمعة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي صورة للاعتداء المتمثل في تعليق نسخة من القرآن بسلاسل على حديد باحة المسجد.

ولفتت إدارة المسجد إلى أن مسجد ستوكهولم ورواده يتلقون تهديدات باستمرار من عنصريين.

وأشارت إلى أنهم قرروا نشر الصورة والمعلومات حول الاعتداء للفت أنظار الرأي العام وكي لا تصبح جرائم الكراهية أمراً عادياً.

وسبق أن رسم عنصريون الصليب المعقوف مرات عدة على باب المسجد وكتبوا عبارات إسلاموفوبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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