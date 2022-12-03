دعا الاتحاد الأوروبي الجمعة للتحقيق في وقوع ضحايا مدنيين بالضفة الغربية وضمان المساءلة.

وقال الاتحاد في تغريدة نشرها مكتب القدس على تويتر إن "القوات الإسرائيلية قتلت 10 فلسطينيين في آخر 72 ساعة فقط، فيما يبدو أنه استخدام مفرط للقوة المميتة".

وأعرب الاتحاد عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية"، مشيراً إلى أن "عام 2022 هو الأكثر دموية منذ عام 2006".

وفي وقت سابق الجمعة أثار مقطع فيديو لإطلاق جندي إسرائيلي النار على فلسطيني من مسافة صفر، إدانات محلية ودولية واسعة.

ويظهر مقطع فيديو للحادث التقطه أحد الفلسطينيين وجرى تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي جندياً إسرائيلياً وهو يتدافع بالأيدي مع أحد الفلسطينيين يحاول الإفلات منه، إذ أطلق الجندي النار من مسافة صفر تجاه الفلسطيني الذي كان ملقى على الأرض.

من جانبها قالت جمعية "الهلال الأحمر" الفلسطيني في بيان سابق اليوم إن الجيش الإسرائيلي "منع سيارة الإسعاف التابعة له الوصول إلى المصاب".

وأضافت: "جرى إطلاق نار على شخص في (بلدة) حُوارة، وسيارة إسعاف الهلال الأحمر كانت في الموقع، ومنعها جيش الاحتلال الاقتراب من المصاب".

وتشهد مناطق متفرقة من الضفة فاعليات أسبوعية رافضة للاستيطان على خطوط التماس مع الجيش الإسرائيلي الذي يفرقها ويلاحق المتظاهرين داخل قراهم وبلداتهم.