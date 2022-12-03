سلمت السويد تركيا مطلوباً يدعى محمود طاط محكوماً عليه بالسجن 6 أعوام و10 أشهر لانتمائه إلى تنظيم PKK الإرهابي.

وأفادت مصادر أمنية الجمعة بأن طاط توجه إلى السويد عام 2015 هرباً من عقوبة السجن الصادرة بحقه في تركيا.

ولفتت إلى أن طاط تقدم بطلب لجوء في السويد لكنه رفض، وأن الشرطة وقفته قبل مدة واقتيد إلى مركز احتجاز في مولندال، وعقب استكمال الإجراءات بحقه جرى إرساله إلى تركيا على متن طائرة.

ووصلت الطائرة إلى مطار إسطنبول مساء الجمعة، إذ وقفت الشرطة طاط، ومن المنتظر إحالته إلى القصر العدلي.

ووقعت تركيا مذكرة ثلاثية مع السويد وفنلندا بخصوص مكافحة الإرهاب خلال قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/حزيران الماضي.

وفي إطار المذكرة جرى تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت ثاني اجتماع لها في ستوكهولم خلال وقت سابق الجمعة، فيما استضافت مدينة فانتا الفنلندية الاجتماع الأول في 26 أغسطس/آب الماضي.