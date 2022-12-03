سياسة
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لا تتحرك القطارات بدونهم.. إضراب المراقبين بفرنسا يلغي 60% من الرحلات
أُجبِرت الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد على إلغاء 60% من رحلاتها الجمعة وفي نهاية هذا الأسبوع، بسبب إضراب للمراقبين على إثر مطالبات حول الأجور والتطوير الوظيفي.
لا تتحرك القطارات بدونهم.. إضراب المراقبين بفرنسا يلغي 60% من الرحلات
عبرت إدارة "الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد" عن أسفها لاستمرار الحركة الاحتجاجية / صورة: AFP
3 ديسمبر 2022

تشهد حركة القطارات اضطراباً كبيراً في فرنسا بسبب إضراب للمراقبين أجبر الشركة الوطنية على إلغاء 60% من رحلاتها الجمعة وفي نهاية هذا الأسبوع، في تحرك يمكن تجديده خلال احتفالات نهاية العام.

وتنوي "الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد" (أس أن سي أف) من الجمعة إلى الأحد تسيير قطار واحد من أصل اثنين، وواحد من كل أربعة على شبكة القطارات السريعة (تي جي في) وواحد من كل قطارين على الشبكة العادية بين المناطق، وإلغاء كل الرحلات الليلية.

وبالنسبة إلى الرحلات الدولية تنوي الشركة تأمين الحركة العادية لقطارات "يوروستار" إلى بريطانيا وتاليس (بلجيكا وهولندا وألمانيا)، وتأمين واحدة من كل ثلاث رحلات للقطار السريع إلى سويسرا وواحد من اثنين إلى ألمانيا وواحد من ثلاثة إلى إيطاليا وإلغاء الرحلات إلى إسبانيا.

ويتوقع استئناف الرحلات "تدريجيا" الاثنين بثلاثة من أصل أربعة قطارات إلى جميع محاور القطارات السريعة.

وتتعلق هذه الحركة الاجتماعية بمطلب حول الأجور والتطوير الوظيفي، وبشكل أوسع اعتراف أكبر بالسمات الخاصة لعمل نحو عشرة آلاف من مراقبي القطارات في الشركة الوطنية الذين تتركز مهمتهم على ضمان أمن الرحلات والمسافرين.

وأصدر هؤلاء المراقبون الذين لا يمكن للقطارات أن تتحرك بدونهم إخطارات بإضرابات خلال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وعبرت إدارة "الشركة الوطنية الفرنسية لسكك الحديد" عن أسفها لاستمرار هذه الحركة على الرغم من "عرض تدابير ملموسة" على النقابات. لكن المنظمات المضربة قالت إنها لم تتلقَّ "سوى الفتات".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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