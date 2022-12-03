كشفت رئيسة وزراء فنلندا سانا مارين الجمعة أن الحرب الروسية في أوكرانيا أثبتت أن الدول الأوروبية "ليست قوية بما يكفي" لمواجهة موسكو.

جاء ذلك بتصريحات أدلت بها عند مشاركتها في ندوة بمعهد لوي للدراسات بالعاصمة الأسترالية سيدني.

وقالت إن الحرب الدائرة في أوكرانيا "أظهرت نقاط الضعف وأخطاء أوروبا الاستراتيجية في وجه موسكو"، حسبما نقل موقع يورونيوز الأوروبي".

وأضافت: "يجب أن أكون صادقة معكم، أوروبا ليست قوية بما يكفي في الوقت الحالي، سنكون في مأزق من دون الولايات المتحدة".

وفي السياق نوهت مارين بأن الولايات المتحدة "لعبت دوراً مركزياً بتزويد كييف بالأسلحة والوسائل المالية والمساعدة الإنسانية اللازمة لوقف تقدم روسيا".

وشددت على أن من الضروري مساعدة أوكرانيا "بكل الوسائل المتاحة" لمواجهة موسكو.

وأطلقت موسكو منذ 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا تبعها رفض دولي وعقوبات اقتصادية على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.