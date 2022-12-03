سياسة
3 دقيقة قراءة
مونديال قطر.. ترقُّب لمنافسات شرسة والأنظار نحو المغرب لتحقيق إنجاز تاريخي
مع الإعلان عن خريطة المباريات المقبلة لمونديال قطر تنتظر الجماهير العربية بشغف مواجهة "أسود أطلس" مع منتخب إسبانيا، والآمال واسعة بتحقيق إنجاز تاريخي بأول بطولة تستضيفها دولة عربية.
مونديال قطر.. ترقُّب لمنافسات شرسة والأنظار نحو المغرب لتحقيق إنجاز تاريخي
وصل المغرب إلى الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخ كأس العالم بعد فوزه على كندا / صورة: AFP
3 ديسمبر 2022

بلغ مونديال قطر مرحلة الحسم مع الإعلان عن خريطة المباريات المقبلة، التي كشفت عن منافسات شرسة بين المنتخبات المتأهلة التي حجزت مكانها في السباق نحو لقب المونديال.

وعقب الفوز الذي حققه "أسود أطلس" تنتظر الجماهير العربية بشغف المواجهة مع منتخب إسبانيا، والآمال واسعة بتحقيق إنجاز تاريخي في أول بطولة تستضيفها دولة عربية.

ورغم مغادرة الممثلين العرب البطولة مبكراً فإن الجماهير العربية لا تزال تحتفي بالمنتخب المغربي وإنجازه الذي أعاد إليها الأمل.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لفت انتباه عشاق "أسود الأطلس" وهو يحتفي من على مدرجات ملعب "الثمامة" بفوز رفقاء حكيمي، ورفع العلم المغربي عالياً.

وتابعت شخصيات مغربية رفيعة المستوى مباراة منتخبي المغرب وكندا الخميس ضمن منافسات مونديال قطر لكرة القدم من مدرجات "الثمامة" بالعاصمة الدوحة.

ويحدث وصول المغرب إلى الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخ البطولة العالمية، إذ سبق أن حقق هذا الإنجاز في مونديال 1986 بالمكسيك كأول منتخب عربي يصل إلى هذا الدور، قبل أن تتمكن السعودية من تكرار الإنجاز سنة 1994 بمونديال الولايات المتحدة، والجزائر بعد 28 عاماً في البرازيل 2014.

وتعيش مدن قطر أفراحاً وأجواء بهيجة بمشاركة زوار الدولة التي تستضيف عرساً كروياً، في ظروف إيجابية ميزها الأمن والأمان وتجانس الجماهير من ثقافات وخلفيات مختلفة.

ومقابل الاحتفاء بـ"أسود الأطلس" عبرت الجماهير العربية عن فرحها واستبشارها لمغادرة المنتخب الألماني الذي تحول إلى مادة دسمة للسخرية من المشجعين العرب الذين استنكروا موقفه تجاه أول مونديال ينظم في دولة عربية.

وسخر متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما من الدول العربية من الخسارة المدوية للمنتخب الألماني الذي أثار استهجان محبي كرة القدم في العالم العربي بانتقاد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع ارتداء الشارات الداعمة للمثلية الجنسية خلال مباريات كأس العالم في قطر.

وأثار المنتخب الألماني جدلاً واسعاً حين وضع لاعبوه أيديهم على أفواههم في الصورة الجماعية قبل أول مباراة لهم في كأس العالم والتي خسروها أمام اليابان، اعتراضاً على منع الاتحاد الدولي "فيفا" قادة المنتخبات ارتداء "الشارة الملونة" الداعمة للمثلية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us