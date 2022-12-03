بلغ مونديال قطر مرحلة الحسم مع الإعلان عن خريطة المباريات المقبلة، التي كشفت عن منافسات شرسة بين المنتخبات المتأهلة التي حجزت مكانها في السباق نحو لقب المونديال.

وعقب الفوز الذي حققه "أسود أطلس" تنتظر الجماهير العربية بشغف المواجهة مع منتخب إسبانيا، والآمال واسعة بتحقيق إنجاز تاريخي في أول بطولة تستضيفها دولة عربية.

ورغم مغادرة الممثلين العرب البطولة مبكراً فإن الجماهير العربية لا تزال تحتفي بالمنتخب المغربي وإنجازه الذي أعاد إليها الأمل.

وكان الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر لفت انتباه عشاق "أسود الأطلس" وهو يحتفي من على مدرجات ملعب "الثمامة" بفوز رفقاء حكيمي، ورفع العلم المغربي عالياً.

وتابعت شخصيات مغربية رفيعة المستوى مباراة منتخبي المغرب وكندا الخميس ضمن منافسات مونديال قطر لكرة القدم من مدرجات "الثمامة" بالعاصمة الدوحة.

ويحدث وصول المغرب إلى الدور الثاني للمرة الثانية في تاريخ البطولة العالمية، إذ سبق أن حقق هذا الإنجاز في مونديال 1986 بالمكسيك كأول منتخب عربي يصل إلى هذا الدور، قبل أن تتمكن السعودية من تكرار الإنجاز سنة 1994 بمونديال الولايات المتحدة، والجزائر بعد 28 عاماً في البرازيل 2014.

وتعيش مدن قطر أفراحاً وأجواء بهيجة بمشاركة زوار الدولة التي تستضيف عرساً كروياً، في ظروف إيجابية ميزها الأمن والأمان وتجانس الجماهير من ثقافات وخلفيات مختلفة.

ومقابل الاحتفاء بـ"أسود الأطلس" عبرت الجماهير العربية عن فرحها واستبشارها لمغادرة المنتخب الألماني الذي تحول إلى مادة دسمة للسخرية من المشجعين العرب الذين استنكروا موقفه تجاه أول مونديال ينظم في دولة عربية.

وسخر متابعون على مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما من الدول العربية من الخسارة المدوية للمنتخب الألماني الذي أثار استهجان محبي كرة القدم في العالم العربي بانتقاد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع ارتداء الشارات الداعمة للمثلية الجنسية خلال مباريات كأس العالم في قطر.

وأثار المنتخب الألماني جدلاً واسعاً حين وضع لاعبوه أيديهم على أفواههم في الصورة الجماعية قبل أول مباراة لهم في كأس العالم والتي خسروها أمام اليابان، اعتراضاً على منع الاتحاد الدولي "فيفا" قادة المنتخبات ارتداء "الشارة الملونة" الداعمة للمثلية.