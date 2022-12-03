سياسة
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بعد الهزيمة أمام الكاميرون.. نيمار يستعد للعودة قبل مواجهة كوريا الجنوبية
قال رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل إنه توجد إمكانية وتوقعات كبيرة للغاية بأن لاعبي المنتخب دانيلو ونيمار سيكونان متاحين للمباراة القادمة من تصفيات مونديال قطر بعد تعرضهما للإصابة في المباراة الافتتاحية بالمجموعة السابعة.
بعد الهزيمة أمام الكاميرون.. نيمار يستعد للعودة قبل مواجهة كوريا الجنوبية
طبيب المنتخب قال فيما يتعلق بنيمار وأليكس ساندرو: نعتقد أن لدينا متسعاً من الوقت وإمكانية لمشاركتهما / صورة: AFP
3 ديسمبر 2022

قال رودريجو لاسمار طبيب منتخب البرازيل بعد الهزيمة 1-صفر أمام الكاميرون الليلة الماضية إن المدافع دانيلو أظهر علامات إيجابية في تعافيه من إصابة في الكاحل بينما يسابق نيمار الزمن لاستعادة لياقته قبل مواجهة كوريا الجنوبية في دور الـ16 لكأس العالم لكرة القدم.

وتعرض كل من دانيلو ونيمار لإصابات في الكاحل خلال فوز البرازيل 2-صفر على صربيا في المباراة الافتتاحية بالمجموعة السابعة، مما أبعدهما عن الفوز 1-صفر على سويسرا والخسارة المفاجئة أمام الكاميرون بالنتيجة ذاتها.

وتعرض أليكس ساندرو لإصابة في الفخذ أمام سويسرا، بينما يمكن أن ينضم أليكس تيليس وجابرييل جيسوس إلى قائمة المصابين بعد أن اشتكيا الألم عقب مباراة الكاميرون الليلة الماضية، إذ دفع المدرب تيتي بتشكيلة من البدلاء.

وقال لاسمار الصحفيين رداً على سؤال حول مدى جاهزين المصابين للمشاركة في مباراة دور الستة عشر يوم الاثنين المقبل: "فيما يتعلق بنيمار وأليكس ساندرو نعتقد أن لدينا متسعاً من الوقت وإمكانية لمشاركتهما".

"دعنا ننتظر لمعرفة وضعهما. لم يبدؤوا بعد في التدريب على الكرة وهذا شيء سيفعلونه غداً (اليوم السبت). سيكون من المهم أن نرى كيف يستجيبون لهذا الأسلوب الجديد".

"لقد تطور دانيلو بشكل إيجابي للغاية واليوم تدرب بقوة بالكرة وتكيف بشكل إيجابي للغاية. نتوقع أن يكون قادراً اليوم على التدريب بشكل طبيعي مع زملائه".

"دعونا نراقب ما يحدث، وإذا كان كل شيء على ما يرام فلدينا توقعات كبيرة للغاية بأنه سيكون متاحاً للمباراة القادمة".

وأضاف طبيب الفريق البرازيلي أن تيليس وجيسوس سيخضعان لفحوصات اليوم.

وقال: "أليكس تيليس يشكو من ألم في ركبته اليمنى بعد تعرضه لكدمة. جرى تقييم حالته بغرفة الملابس وسيخضع اليوم لأشعة بالرنين المغناطيسي حتى نتمكن من تقييم حالته".

"جابرييل جيسوس اشتكى بعد المباراة من ألم في ركبته اليمنى وبعد التقييم طلبنا إجراء فحص بالأشعة اليوم".

ورغم خسارته أمام الكاميرون، أول فريق إفريقي يهزم البرازيل في كأس العالم، فقد احتل فريق المدرب تيتي صدارة المجموعة السابعة بفارق الأهداف عن سويسرا ولكل منهما ست نقاط.

وتسعى البرازيل للفوز بلقبها السادس لكأس العالم في قطر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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