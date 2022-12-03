سياسة
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شاهد | المُسيرة التركية أقينجي تختبر قنبلة انزلاقية محلية الصنع بنجاح
أعلنت تركيا نجاح اختبار إطلاق القنبلة صغيرة القطر طولون (TOLUN Minyatür Bomba) المطورة بإمكانات محلية من طائرة أقينجي المُسيرة وإصابتها الهدف المحدد على بعد 30 كيلومتراً.
شاهد | المُسيرة التركية أقينجي تختبر قنبلة انزلاقية محلية الصنع بنجاح
تركيا.. المسيرة أقينجي تختبر قنبلة انزلاقية محلية الصنع بنجاح / صورة: AA
3 ديسمبر 2022

نفذت الطائرة المسيرة التركية بيرقدارأقينجي اختباراً ناجحاً لإطلاق قنبلة طولون صغيرة القطر (TOLUN Minyatür Bomba) المطورة بإمكانات محلية.

ونجحت القنبلة طولون المطورة من قبل شركة أسيلسان التركية الرائدة بمجال الصناعات الدفاعية بإصابة الهدف المحدد بعد إطلاقها من المسيرة الهجومية.

ونشرت شركة بايكار المطورة للطائرة المسيرة في تركيا الجمعة مشاهد عبر تويتر توثق لحظات اختبار القنبلة طولون التي تعد من الذخائر التركية الموجهة.

وذكرت الشركة في بيان أن مسيرة من طراز أقينجي حلقت من مركز تشورلو للتدريب والاختبار بولاية تكيرداغ حاملة 4 قنابل من طراز صغيرة القطر طولون.

وأوضحت أن القنبلة المحلية التي أطلقتها المسيرة من ارتفاع 26 ألف قدم أصابت الهدف المحدد على بعد 30 كيلومتراً، لتنجح في أول اختبار لها من طائرة مسيرة.

والقنبلة صغيرة القطر (Small Diameter Bomb) انزلاقية موجهة بدقة، والهدف منها توفير إمكانية للطائرات لحمل أكبر عدد من القنابل.

وتستطيع القنبلة تدمير المخازن والتحصينات ومرابض المدفعية ومنظومات الدفاع الجوي، وبإمكانها التعامل مع الأهداف غير الثابتة.

واكتسبت شركة بايكار 75% من إجمالي إيراداتها من الصادرات منذ أن بدأت في تطوير طائرات بدون طيار منذ نحو 20 عاماً.

وصدرت بايكار التي أعلنت جمعية المصدرين الأتراك أنها رائدة التصدير في قطاعي الدفاع والفضاء عام 2021، أكثر من مليار دولار إلى 18 دولة مختلفة عام 2022.

وشكلت اتفاقيات التصدير 98% من العقود الموقعة عام 2022، واعتباراً من عام 2022، وقعت بايكار عقود تصدير مع 25 دولة تشمل مسيرات مقاتلة من نوع بيرقدار ومع 5 دول لبيع مسيرات من طراز أقنجي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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