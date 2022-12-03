سياسة
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جاوش أوغلو: إسرائيل تعلم أن موقفنا من قضية فلسطين لن يتغير
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو على هامش مشاركته في النسخة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي الذي أقيم بالعاصمة الإيطالية روما إن اعتبار التطبيع بين تركيا وإسرائيل خيانة للقضية الفلسطينية أو جرى على حسابها من الخطأ.
جاوش أوغلو: إسرائيل تعلم أن موقفنا من قضية فلسطين لن يتغير
جاوش أوغلو: من الخطأ اعتبار تطبيعنا مع إسرائيل خيانة للقضية الفلسطينية / صورة: AA
3 ديسمبر 2022

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن إسرائيل تعلم أن موقف أنقرة من قضية فلسطين لن يتغير.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها على هامش مشاركته في النسخة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي الذي أقيم الجمعة في العاصمة الإيطالية روما.

وقال جاوش أوغلو إن تركيا تؤدي دوراً مهماً في العلاقات مع بلدان المنطقة، مشيراً إلى أن الأزمات التي شهدتها المنطقة جلبت معها فرصاً أيضاً.

وذكر أن تركيا وإسرائيل طبعتا العلاقات بينهما من خلال الاستفادة من تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وأوضح أنه سيكون من الخطأ اعتبار هذا التطبيع خيانة للقضية الفلسطينية أو أنه جرى على حساب هذه القضية.

وتابع: "إسرائيل تعلم بأن موقفنا من قضية فلسطين لن يتغير"، مؤكداً أن هذا التطبيع يقدم مساهمات لكلا الجانبين وللمنطقة بشكل عام.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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