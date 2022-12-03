أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو أن إسرائيل تعلم أن موقف أنقرة من قضية فلسطين لن يتغير.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها على هامش مشاركته في النسخة الثامنة لمنتدى الحوار المتوسطي الذي أقيم الجمعة في العاصمة الإيطالية روما.

وقال جاوش أوغلو إن تركيا تؤدي دوراً مهماً في العلاقات مع بلدان المنطقة، مشيراً إلى أن الأزمات التي شهدتها المنطقة جلبت معها فرصاً أيضاً.

وذكر أن تركيا وإسرائيل طبعتا العلاقات بينهما من خلال الاستفادة من تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة.

وأوضح أنه سيكون من الخطأ اعتبار هذا التطبيع خيانة للقضية الفلسطينية أو أنه جرى على حساب هذه القضية.

وتابع: "إسرائيل تعلم بأن موقفنا من قضية فلسطين لن يتغير"، مؤكداً أن هذا التطبيع يقدم مساهمات لكلا الجانبين وللمنطقة بشكل عام.