حققت صادرات قطاع الصناعات الكيميائية التركية نمواً بنسبة 34.2% خلال الأشهر الـ11 من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر بيان صادر عن اتحاد مصدري المنتجات الكيميائية في إسطنبول السبت أن صادرات قطاع المنتجات الكيمياوية في البلاد خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري حققت زيادة بنسبة 34.2% محققة عوائد بقيمة 30.7 مليار دولار.

وأضاف أنه في شهر نوفمبر وحده بلغت صادرات القطاع 2.6 مليار دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 9.9%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021.

وبينما كانت الصناعات الكيميائية ثاني أكبر قطاع مصدر في نوفمبر، فقد استمرت في الحفاظ على ريادتها خلال فترة الأحد عشر شهراً.