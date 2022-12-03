سياسة
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في 11 شهراً.. نمو عائدات صادرات الصناعات الكيميائية التركية 34.2%
أعلن اتحاد مُصدري المنتجات الكيميائية في إسطنبول السبت أن صادرات قطاع المنتجات الكيمياوية في البلاد حققت زيادة بنسبة 34.2% وعوائد بقيمة 30.7 مليار دولار.
في 11 شهراً.. نمو عائدات صادرات الصناعات الكيميائية التركية 34.2%
سجلت الصادرات في هذا القطاع نمواً بنسبة 9.9% في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وحده مقارنة بالشهر ذاته عام 2021 / صورة: AA
3 ديسمبر 2022

حققت صادرات قطاع الصناعات الكيميائية التركية نمواً بنسبة 34.2% خلال الأشهر الـ11 من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وذكر بيان صادر عن اتحاد مصدري المنتجات الكيميائية في إسطنبول السبت أن صادرات قطاع المنتجات الكيمياوية في البلاد خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري حققت زيادة بنسبة 34.2% محققة عوائد بقيمة 30.7 مليار دولار.

وأضاف أنه في شهر نوفمبر وحده بلغت صادرات القطاع 2.6 مليار دولار، مسجلاً نمواً بنسبة 9.9%، مقارنة بالشهر ذاته من عام 2021.

وبينما كانت الصناعات الكيميائية ثاني أكبر قطاع مصدر في نوفمبر، فقد استمرت في الحفاظ على ريادتها خلال فترة الأحد عشر شهراً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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