أدرجت الولايات المتحدة مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر على قائمتها السوداء للحريات الدينية، وخفضت مكانة دول أمريكا اللاتينية، كوبا ونيكاراغوا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان نشره الجمعة للإعلان عن قائمة "منتهكي الحريات الدينية" إن "الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية في العالم يضايقون الأفراد ويهددونهم ويسجنونهم وحتى يقتلونهم بسبب معتقداتهم".

وأضاف بلينكن: "في بعض الحالات تضيق تلك الجهات الخناق على حرية الأفراد بالدين أو المعتقد لاستغلال الفرص لتحقيق مكاسب سياسية".

وأكد الوزير الأمريكي أن "هذه الأعمال تزرع الانقسام وتقوض الأمن الاقتصادي وتهدد الاستقرار السياسي والسلام.. ولن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الانتهاكات".

وأشار بلينكن إلى أن "إضافة مجموعة فاغنر الروسية ككيان مثير للقلق في جمهورية إفريقيا الوسطى"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي مايو/أيار الماضي قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن مجموعة "فاغنر" "أعدمت وعذبت وضربت المدنيين منذ عام 2019".

ويأتي قرار إضافة فاغنر إلى القائمة السوداء للحريات الدينية وسط تكهنات بأن الولايات المتحدة يمكن أن تصنفها منظمة إرهابية أجنبية، جزئياً، على خلفية الأعمال الوحشية التي تورطت بها خلال حرب أوكرانيا، ولم يُعلَن عن أي قرار رسمي بهذا الخصوص.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "الكيانات الأخرى المثيرة للقلق تشمل حركة الشباب الصومالية، وحركة بوكو حرام، والحوثيين، وتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى، وتنظيم داعش غرب إفريقيا، وهيئة تحرير الشام، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وحركة طالبان.

ووُضعت كوبا ونيكاراغوا العام الماضي على قائمة مراقبة خاصة، ولكن جرت إضافتهما إلى قائمة الولايات المتحدة للبلدان ذات الاهتمام الخاص إلى جانب الصين وإريتريا وإيران وغيرها "لمشاركتهم بالانتهاكات الدينية الشديدة"، حسب البيان نفسه.