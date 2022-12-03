سياسة
2 دقيقة قراءة
الولايات المتحدة تدرج "فاغنر" الروسية على القائمة السوداء
أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إدراج مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر على قائمة الولايات المتحدة السوداء للحريات الدينية.
الولايات المتحدة تدرج "فاغنر" الروسية على القائمة السوداء
منظمة هيومن رايتس ووتش قالت إن مجموعة فاغنر "أعدمت وعذبت وضربت المدنيين منذ عام 2019 / صورة: AA
3 ديسمبر 2022

أدرجت الولايات المتحدة مجموعة المرتزقة الروسية فاغنر على قائمتها السوداء للحريات الدينية، وخفضت مكانة دول أمريكا اللاتينية، كوبا ونيكاراغوا.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في بيان نشره الجمعة للإعلان عن قائمة "منتهكي الحريات الدينية" إن "الحكومات والجهات الفاعلة غير الحكومية في العالم يضايقون الأفراد ويهددونهم ويسجنونهم وحتى يقتلونهم بسبب معتقداتهم".

وأضاف بلينكن: "في بعض الحالات تضيق تلك الجهات الخناق على حرية الأفراد بالدين أو المعتقد لاستغلال الفرص لتحقيق مكاسب سياسية".

وأكد الوزير الأمريكي أن "هذه الأعمال تزرع الانقسام وتقوض الأمن الاقتصادي وتهدد الاستقرار السياسي والسلام.. ولن تقف الولايات المتحدة مكتوفة الأيدي في مواجهة هذه الانتهاكات".

وأشار بلينكن إلى أن "إضافة مجموعة فاغنر الروسية ككيان مثير للقلق في جمهورية إفريقيا الوسطى"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي مايو/أيار الماضي قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية إن مجموعة "فاغنر" "أعدمت وعذبت وضربت المدنيين منذ عام 2019".

ويأتي قرار إضافة فاغنر إلى القائمة السوداء للحريات الدينية وسط تكهنات بأن الولايات المتحدة يمكن أن تصنفها منظمة إرهابية أجنبية، جزئياً، على خلفية الأعمال الوحشية التي تورطت بها خلال حرب أوكرانيا، ولم يُعلَن عن أي قرار رسمي بهذا الخصوص.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن "الكيانات الأخرى المثيرة للقلق تشمل حركة الشباب الصومالية، وحركة بوكو حرام، والحوثيين، وتنظيم داعش الإرهابي في الصحراء الكبرى، وتنظيم داعش غرب إفريقيا، وهيئة تحرير الشام، وجماعة نصرة الإسلام والمسلمين، وحركة طالبان.

ووُضعت كوبا ونيكاراغوا العام الماضي على قائمة مراقبة خاصة، ولكن جرت إضافتهما إلى قائمة الولايات المتحدة للبلدان ذات الاهتمام الخاص إلى جانب الصين وإريتريا وإيران وغيرها "لمشاركتهم بالانتهاكات الدينية الشديدة"، حسب البيان نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us