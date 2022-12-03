سياسة
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متجاوزاً هيثرو وشارل ديغول.. مطار إسطنبول الأول من حيث الازدحام في أوروبا
قالت المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (EUROCONTROL) إن مطار إسطنبول الدولي حلّ في المركز الأول من حيث الازدحام بين المطارات الأوروبية، بمتوسط رحلات بلغ 1210 يومياً في الفترة بين 25 نوفمبر/تشرين الثاني والأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.
متجاوزاً هيثرو وشارل ديغول.. مطار إسطنبول الأول من حيث الازدحام في أوروبا
بلغ متوسط رحلات مطار إسطنبول 1210 يومياً في الفترة بين 25 نوفمبر والأول من ديسمبر الجاري / صورة: AA Archive
3 ديسمبر 2022

حلّ مطار إسطنبول الدولي في المركز الأول بين المطارات الأكثر ازدحاماً في عموم أوروبا بمتوسط ​​رحلاته اليومية.

وذكر بيان صادر عن المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (EUROCONTROL)، أن مطار إسطنبول الدولي حلّ في المركز الأول من حيث الازدحام بين المطارات الأوروبية.

وأضاف البيان أن متوسط رحلات مطار إسطنبول بلغ 1210 يومياً في الفترة بين 25 نوفمبر/تشرين الثاني والأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وفقاً لهذه الأرقام، يعد مطار إسطنبول الدولي، المطار الوحيد بين أكثر 10 مطارات ازدحاماً في أوروبا متجاوزاً أرقام عام 2019.

وأشار البيان إلى أن مطار لندن هيثرو حل في المركز الثاني بـ1153 رحلة، ومطار باريس شارل ديغول في المركز الثالث بـ1108رحلات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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