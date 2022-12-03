سياسة
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حركة فتح: مساعٍ لعقد اجتماع فصائلي في الجزائر لاستكمال جهود المصالحة
قال الناطق باسم حركة "فتح" حسين حمايل إن الأمور تتجه إلى عقد اجتماع للفصائل، في الجزائر لاستكمال ما جرى التوافق عليه في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما أكد القيادي في حماس خليل الحيّة دعوة الجزائر إلى الحركة لبدء خطوات تنفيذ "إعلان الجزائر".
حركة فتح: مساعٍ لعقد اجتماع فصائلي في الجزائر لاستكمال جهود المصالحة
لقاء جمع الرئيس الفلسطيني ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس في يوليو/تموز برعاية الرئيس الجزائري- أرشيفية / صورة: تويتر
3 ديسمبر 2022

كشفت حركة "فتح" عن مساعِ لعقد اجتماع جديد يضمّ الفصائل الفلسطينية في الجزائر، لاستكمال ما جرى التوافق عليه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال حسين حمايل الناطق باسم حركة فتح لوكالة الأناضول السبت: "الأمور تتجه إلى عقد اجتماع للفصائل، في الجزائر، لاستكمال ما جرى التوافق عليه".

وأكد حمايل التزام حركته "كل البنود التي جرى التوقيع عليها في إعلان الجزائر".​​​​​​​

وكان خليل الحيّة، عضو المكتب السياسي لحركة حماس ، قال في كلمة خلال مؤتمر في غزة: "الجزائر تدعونا للقاء، في النصف الأول من ديسمبر/كانون الثاني الجاري، لبدء خطوات تنفيذ (إعلان الجزائر)".

وأضاف الحيّة، إن المصالحة الحقيقية تتطلب التوافق على "خطوات الوصول للقيادة الوطنية، والبرنامج الوطني".

وفي 13 أكتوبر الماضي، وقّعت فصائل فلسطينية على وثيقة "إعلان الجزائر" في ختام أعمال مؤتمر "لم الشمل من أجل تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية"، الذي نُظم في الجزائر.

وعلى مدار سنوات، عُقدت لقاءات واجتماعات عديدة بين الفصائل الفلسطينية، توصّل بعضها إلى اتفاقات، كان آخرها "إعلان الجزائر".

ومنذ صيف 2007، تعاني الساحة الفلسطينية من انقسام سياسي وجغرافي، إذ تسيطر حركة حماس على قطاع غزة، في حين تُدار الضفة الغربية من جانب حكومة شكّلتها حركة فتح بزعامة الرئيس محمود عباس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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