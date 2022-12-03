ذاع صيت عبد الرحمن بن فهد آل ثاني المحبّ للرياضة، وخاصة كرة القدم ليصبح حديث الإعلام في الصين واليابان والمنطقة العربية.

فبعد انتهاء المباراة، وجد نفسه حديث منصّات التواصل الاجتماعي، وتلقّى رسائل عديدة من شركات وأشخاص، كان أهمها بريد إلكتروني من موقع "تيك توك" الصيني، يطلب منه فتح حساب شخصي على التطبيق.

"لعيب" حقيقي

بدأت قصة عبد الرحمن خلال مباراة قطر والإكوادور في افتتاح البطولة، عندما أبدى امتعاضه من أداء المنتخب القطري، وانفعل بحركة عفوية بالغترة (غطاء الرأس للرجال) ظهر فيها مشابهاً لتميمة كأس العالم قطر 2022 "لعّيب".

هذه اللحظة المفصلية التي رصدتها الكاميرا الأساسية في استاد البيت، حققت لعبد الرحمن شهرة واسعة بين مشجّعي كرة القدم في الصين، لتشابه تعابير وجهه وملابسه مع "لعيب".

وذكرت صحيفة "دايلي تشاينا" الصينية، أن تعابير وجه الشاب القطري المستاءة من خسارة فريق بلاده في المباراة الافتتاحية ضد الإكوادور، أثارت ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين.

"الأمير الغاضب" و"الأمير الحزين"، بعض التسميات التي أُطلقت على عبد الرحمن، ليتصدّر قائمة التفاعلات ومحركات البحث عبر تطبيق "تيك توك" في الصين عقب انتشار صورته.

وتصميم "لعّيب" يرمز إلى التراث العربي وهوية الجزيرة العربية، استوحي زيّه من أشهر الأزياء العربية والشرق أوسطية، ويتكوّن من شماغ أبيض وعقال، مع تدلّي حبال من العقال.

فيما ترمز تسمية "لعّيب" إلى اللاعب الخارق الذي يجلب المتعة لجميع المشجعين، وقد نالت تميمة المونديال هذا العام إعجاب الجماهير، وكانت حديث الجميع وأحبها الأطفال والكبار.

شهرة مفاجئة

في مقابلة مع وكالة الأناضول، روى عبد الرحمن بن فهد آل ثاني قصته مع هذه الشهرة المباغتة، وكيف تفاجأ بردة الفعل الكبيرة وتحقيقه الشهرة.

يقول عبد الرحمن: "ردة فعلي التي ظهرت للجميع كانت عفوية بسبب أداء منتخب قطر ذلك اليوم، عبّرت فيها عن غضبي وخيبة أملي".

وتلبية لنداء "جمهوره"، أنشأ عبد الرحمن حساباً لأول مرة على تطبيق "تيك توك"، سرعان ما صار عدد متابعيه بالملايين.

وعلق على ذلك بالقول: "سعيد جدًاً لأن عدد التفاعلات على مستوى تيك توك الصيني وحدها بلغت 15 مليون مشاركة".

وأضاف: "أنا سعيد بردود الفعل التي تلقّيتها وتفاعل الناس معها، كانت ردّة فعلي أمام منتخبنا يومها طبيعية، فكنت أتوقع الأفضل من منتخبنا".

وتابع: "الكاميرا كانت موجّهة إليّ خلال المباراة، ورصدت ردة الفعل وغضبي وحركة الغترة التي فعلتها والتي رآها الجميع".

"في البداية، تداول هذه اللقطة الإعلاميون الصينيون" يقول عبد الر حمن، ويتابع: "ووصلت لذروة الاهتمام على وسائل التواصل الاجتماعي في الصين خلال أقلّ من أسبوع، ثم بدأت وسائل الإعلام اليابانية تتداولها وتلقّيت اتصالات كثيرة منهم حول الأمر".

وبالنسبة لكيفية علمه بأمر شهرته، قال آل ثاني: "بدأ الناس يتداولون الصورة في وسائل التواصل الاجتماعي، وأخذ الأصدقاء والمعارف يتصلون بي".

قال وقتها إنه "اهتمام بسيط وسيمرّ"، لكنه فوجئ "بتداولها في الصين واليابان مع تعليقات إيجابية"، لافتاً إلى أن "الصين بحجم سكانها الكبير هي التي أسهمت في انتشار القصة هناك".

وعبّر عن سعادته بأن يقلد الناس الملابس العربية التي "نعتزّ بها وبثقافتنا"، وقال: "سأستغلّ هذه الشهرة للتعريف ببلدي قطر وثقافته وحضارته".

فخورون ببلدنا

الشاب القطري حديثُ الشهرة عبد الرحمن بن فهد، دعا العالم كلّه إلى زيارة قطر ودوحة الجميع، ليستمتع بالأجواء الرائعة خلال المونديال.

ولفت إلى أن نسخة كأس العالم الحالية هي الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط، مشيداً بالجهد الكبير الذي بذلته قطر خلال 12 عاماً "لتقديم أفضل نسخة للمونديال وهي فعلاً كذلك بشهادة الجميع".

وأضاف: "نحن الشعب القطري نشعر جميعاً بالفخر والامتنان لجعل الصعب ممكناً ونرفع رؤوسنا بهذا المونديال العالمي".

وتابع "قطر فاجأت العالم بالافتتاح المبهر لكأس العالم، فكانت الدقائق الأولى من الافتتاح كفيلةً بتعريف العالم بالمنطقة العربية وثقافتها".

وخلال المقابلة، توجّه الشاب القطري إلى محبّيه ومتابعيه بالشكر على مشاعرهم تجاهه، والتي قال إنه يستمر بتلقّيها حتى الآن.

وقال أيضاً: "أنا ممتن واشعر بالسعادة أن أصل إلى هذه المكانة بردة فعل عفوية، وسعيد بمساهمتي في التعريف بقطر التي تستضيف أهم حدث عالمي".