سياسة
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بينها 3 مدن عربية.. تَعرّف المدن الأعلى والأقل تكلفة للعيش في العالم
تستمر أزمة تكلفة المعيشة بشكل كبير في جميع أنحاء العالم. وفقاً لمؤشر تكلفة المعيشة العالمي الذي تديره وحدة المعلومات الاقتصادية، إذ تصدرت مدينة نيويورك للمرة الأولى ترتيب أغلى مدن العالم مناصفة مع سنغافورة المعتادة على أن تشغل المرتبة الأولى.
بينها 3 مدن عربية.. تَعرّف المدن الأعلى والأقل تكلفة للعيش في العالم
تصدرت مدينة نيويورك الأمريكية للمرة الأولى ترتيب أغلى مدن العالم مناصفة مع سنغافورة / صورة: Reuters Archive
3 ديسمبر 2022

تصدرت مدينة نيويورك الأمريكية للمرة الأولى ترتيب أغلى مدن العالم مناصفة مع سنغافورة المعتادة على أن تشغل المرتبة الأولى، بسبب أزمة ارتفاع كلفة المعيشة عالمياً حسب "الإيكونوميست" البريطانية.

ووجد الاستطلاع، الذي يقارن أسعار أكثر من 200 منتج وخدمة في أكثر من 170 مدينة، أن تكلفة المعيشة ارتفعت بأسرع معدل لها منذ 20 عاماً على الأقل، مع خروج المدن الخليجية جميعاً من القائمة.

وتُعدّ سنغافورة، التي احتلت المركز الأول كل عام من 2014 إلى 2019، مرة أخرى أغلى مدينة في العالم، على الرغم من أنها تشترك في هذا التكريم المشكوك فيه مع نيويورك، المدينة المرجعية في الاستطلاع.

وفيما يلي أغلى مدن في العالم في عام 2022 ، وفقاً لمؤشر تكلفة المعيشة العالمي الصادر عن EIU: نيويورك، سنغافورة، هونغ كونغ، لوس أنجلوس، زيورخ، جنيف، سان فرانسيسكو، باريس، كوبنهاغن، وأخيراً سيدني في المرتبة العاشرة.

يأتي هذا فيما تراجعت معظم المدن الأوروبية الأخرى، إذ أثرت أزمة الطاقة والاقتصادات الضعيفة في اليورو والعملات المحلية. وهكذا فقدت باريس أربعة مراكز لتصل إلى المرتبة التاسعة فيما تراجعت ليون 34 مرتبة لتصل إلى المرتبة 90.

ويبدو أن أقل المدن من حيث كلفة المعيشة في العالم حسب الاستطلاع، طرابلس في ليبيا والعاصمة الإيرانية طهران، إضافة إلى العاصمتين تونس والجزائر، وفي المرتبة الخامسة مدينة كراتشي في باكستان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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